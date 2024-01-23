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غوتيريش: لا مبرر للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني

منذ 26 دقيقة
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

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أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الثلاثاء، أن “الرفض الواضح والمتكرر لحل الدولتين على أعلى مستويات الحكومة الإسرائيلية غير مقبول”، مطالبا بالسماح بإدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة بأكمله.

وأضاف غوتيريش أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “يعاني سكان غزة بأكملهم من الدمار على نطاق وسرعة لم يسبق لهما مثيل في التاريخ الحديث… ولا يوجد ما يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني”.

وذكر أن الوضع الإنساني في القطاع الفلسطيني “مروع” وأن “سكان غزة لا يواجهون خطر القتل أو الإصابة بسبب القصف المتواصل فحسب، بل يواجهون أيضا فرصة متزايدة للإصابة بأمراض معدية مثل التهاب الكبد إيه والزحار والكوليرا”.

ودعا غوتيريش مجددا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

    المصدر :
  • رويترز

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