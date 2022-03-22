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غولدمان ساكس يكشف عن مفاجأة اقتصادية ستهزّ الأسواق كافّة!!

منذ 12 ساعة
بنك غولدمان ساكس

بنك غولدمان ساكس

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توقع بنك غولدمان ساكس أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال الاجتماعين المقبلين في مايو ويونيو، بعد تصريحات متشددة لرئيس البنك المركزي جيروم باول.

وقال باول يوم الاثنين إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يتحرك “بسرعة” لرفع أسعار الفائدة وربما “بقوة أكبر” لمنع ترسخ دوامة الأسعار التصاعدية.

وكتب المحللون في تقرير نُشر في وقت متأخر من يوم الاثنين أن “أفضل تخمين لدينا هو أن التحول في الصياغة من “بثبات” في يناير إلى “سريع”، اليوم هو إشارة إلى أن رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس قادم”.

وهم يتوقعون أربع زيادات أخرى في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2022، واحدة في كل اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في النصف الثاني من هذا العام، وثلاث ارتفاعات في عام 2023.

ومع ذلك، فقد ترك المحللون توقعاتهم لسعر الفائدة النهائي للاحتياطي الفيدرالي دون تغيير عند 3٪ -3.25 ٪.

وكان جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أعلن عن رفع أسعار الفائدة بـ 0.25% أو 25 نقطة أساس.

و تبنى رئيسه جيروم باول، لغة تشددية، حيث أكد أنه سيتم تقليص ميزانية الفيدرالي بداية من الاجتماع القادم وسيتم تبني وتيرة أسرع في التشديد إذا ما بدا ذلك مقبولًا وتم الاحتياج إليه.

 

    المصدر :
  • رويترز

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