غياب وزير الدفاع عن الأنظار أحدث حالة اختفاء لمسؤول صيني

اختفاء وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو، الذي يجري التحقيق معه لاتهامه بالفساد، هي أحدث حالة اختفاء غامضة في الآونة الأخيرة لمسؤول كبير في حاشية الرئيس شي جين بينغ.

عادة ما يكون الاختفاء أول علامة واضحة على أن اللجنة المركزية لفحص الانضباط تحقق مع مسؤول. واللجنة هي جهة رقابية تابعة للحزب الشيوعي الصيني مكلفة بمراقبة المسؤولين المشتبه في انتهاكهم لوائح الحزب أو قوانين الدولة.

وإذا كان المسؤول من الجيش، تكون جهة التحقيق هي لجنة فحص الانضباط التابعة لجيش التحرير الشعبي. وتتنوع الأفعال التي تخضع للتدقيق من الفساد إلى عدم الولاء السياسي إلى إقامة علاقة خارج نطاق الزواج، بحسب ما أظهرته بيانات سابقة للجنة.

واستمرت حالات الاختفاء السابقة لأسابيع أو حتى شهور، مثلما حدث في حالة شخصية أخرى رفيعة المستوى، وهي لوزير الخارجية السابق تشين قانغ المختفي منذ 25 يونيو حزيران.

وفيما يلي بعض حالات الاختفاء الأخيرة:

لي شانغ فو (65 عاما) وزير الدفاع

قالت عشرة مصادر مطلعة لرويترز إن وزيرا للدفاع لي يخضع للتحقيق على خلفية عملية شراء معدات عسكرية تحيط بها شبهة فساد.

وكان أحدث ظهور له يوم 29 أغسطس آب ببكين وهو يلقي الكلمة الرئيسية في منتدى أمني مع دول أفريقية. وفي وقت سابق من ذلك الشهر، زار روسيا وروسيا البيضاء. وبدأ التحقيق معه بعد عودته من تلك الرحلة بوقت قصير.

وبحلول الثالث من سبتمبر أيلول، ألغت وزارة الدفاع رحلة لي إلى فيتنام لحضور اجتماع دفاعي سنوي كان من المقرر عقده في السابع والثامن من سبتمبر أيلول وعزا مسؤولون فيتناميون ذلك لأسباب صحية.

تشين قانغ (57 عاما) وزير الخارجية السابق

كان تشين نجما سياسيا صاعدا حتى يوليو تموز الماضي عندما جردته الصين من لقب وزير الخارجية دون أي توضيح.

وبصفته مساعدا موثوقا به سابقا للرئيس شي جين بينغ ومبعوثا سابقا إلى الولايات المتحدة، سُمح له بالاحتفاظ بلقبه الآخر، وهو مستشار الدولة، الذي يعد منصبا أعلى من الوزير لكنه لا يمنح أي سلطة حقيقية في حد ذاته.

وكان أحدث ظهور لتشين في 25 يونيو حزيران وهو يعقد اجتماعات في بكين مع نظرائه من دول مثل روسيا وفيتنام.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الثلاثاء عن مصادر مطلعة أن تشين أقام علاقة خارج نطاق الزواج عندما كان سفيرا لدى الولايات المتحدة.

شياو يا تشينغ وزير الصناعة السابق

اختفى شياو وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات عن الأنظار في أوائل يوليو تموز من العام الماضي، وبعد حوالي ثلاثة أسابيع، قالت وسائل الإعلام الرسمية إنه يخضع للتحقيق بتهمة فساد.

برز شياو بشكل خاص في ترويجه لصناعة المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة في الصين، وهي الأكبر في العالم. وفي نهاية المطاف، طُرد من الحزب الشيوعي الصيني بتهمة تلقي رشوة وأُعفي من مهامه الحكومية في ديسمبر كانون الأول.

لي يو تشاو وشو تشونغ بو القياديان السابقان في قوة الصواريخ

من بين القادة العسكريين المختفين أيضا، لي يو تشاو (60 عاما)، الذي عُين مسؤولا عن الصواريخ التقليدية والنووية الصينية في يناير كانون الثاني من العام الماضي.

وفي يوليو تموز من هذا العام، أعلنت بكين تغييرا في قيادة قوة الصواريخ واستبدلت لي بقائد في البحرية، بما يخالف تقليدا كان متبعا، وهو اختيار شخص من نفس القوة لرئاستها.

وحل قائد في القوات الجوية من قيادة المنطقة الجنوبية محل شو تشونغ بو.

ولم يظهر أي من لي يو تشاو أو شو تشونغ بو علنا منذ شهور.