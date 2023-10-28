السبت 13 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 28 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

غيبريسوس: لا يمكن إجلاء المرضى أو العثور على ملجأ آمن في غزة

منذ 41 دقيقة
آخر تحديث: 28 - أكتوبر - 2023 12:41 مساءً
تيدروس أدهانوم غيبريسوس

تيدروس أدهانوم غيبريسوس

A A A
طباعة المقال

خطة إسرائيلية تهدف إلى إبادة جماعية دون الإفصاح عنها، فبعد قطع الإتصالات والإنترنت عن سكان قطاع غزة، بالتزامن مع قصف لم يتوقف منذ ليل أمس الجمعة 27\10\2023، أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في منشور على منصة “إكس” أن المنظمة لا تزال غير قادرة على التواصل مع موظفيها ولا مع المرافق الصحية في غزة.

وقال تيدروس “انقطاع الكهرباء في غزة يجعل من المستحيل وصول سيارات الإسعاف إلى الجرحى”.

كما أضاف أنه “لا يمكن إجلاء المرضى في مثل هذه الظروف أو العثور على ملجأ آمن”.

بالتزامن، قال شهود لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف صباح اليوم السبت 28\10\2023 محيط مستشفى غسيل الكلى قرب المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية في وقت سابق أن القوات الإسرائيلية واصلت قصفها الجوي والبحري والمدفعي على جميع مناطق القطاع الليلة الماضية، مشيرة إلى أن القصف طال محيط مستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي، وأن الطيران الإسرائيلي أغار أكثر من عشر مرات على محيط المستشفيين.

إلى هذا، أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أنه “ضرب 150 هدفا تحت الأرض” في شمال قطاع غزة ليل الجمعة السبت.

فقد جاء في بيان نشر بعد ليلة من الضربات الإسرائيلية الكثيفة على قطاع غزة “خلال الليل ضربت الطائرات المقاتلة 150 هدفا تحت الأرض في شمال قطاع غزة من بينها أنفاق يستخدمها عناصر حماس ومواقع قتال تحت الأرض ومنشآت أخرى. وقد قتل عدة أشخاص من حماس”.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

الجيش الاسرائيلي
طوفان الأقصى
ماهي أهداف إسرائيل من التوغل البري ؟
طوفان الأقصى
الجيش الإسرائيلي: قواتنا لا تزال "في الميدان"
تظاهرة يهودية داعمة لغزة - رويترز
طوفان الأقصى
توقيف المئات بتظاهرة يهودية في نيويورك احتجاجاً على القصف الإسرائيلي

الأكثر قراءة

الجمعية العامة للأمم المتحدة
دولة عربية امتنعت عن التصويت على قرار الأمم المتحدة.. ما السبب؟
عناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس
طوفان الأقصى
بعد توغل بري إسرائيلي.. حماس تتوعد باستخدام "القوة الكاملة"
قوات الاحتلال الإسرائيلي
وسط تكتّم شديد.. هجوم يستهدف أكبر قاعدة خارجيّة للقوات الإسرائيليّة في إريتريا