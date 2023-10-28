غيبريسوس: لا يمكن إجلاء المرضى أو العثور على ملجأ آمن في غزة

خطة إسرائيلية تهدف إلى إبادة جماعية دون الإفصاح عنها، فبعد قطع الإتصالات والإنترنت عن سكان قطاع غزة، بالتزامن مع قصف لم يتوقف منذ ليل أمس الجمعة 27\10\2023، أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في منشور على منصة “إكس” أن المنظمة لا تزال غير قادرة على التواصل مع موظفيها ولا مع المرافق الصحية في غزة.

وقال تيدروس “انقطاع الكهرباء في غزة يجعل من المستحيل وصول سيارات الإسعاف إلى الجرحى”.

كما أضاف أنه “لا يمكن إجلاء المرضى في مثل هذه الظروف أو العثور على ملجأ آمن”.

بالتزامن، قال شهود لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف صباح اليوم السبت 28\10\2023 محيط مستشفى غسيل الكلى قرب المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية في وقت سابق أن القوات الإسرائيلية واصلت قصفها الجوي والبحري والمدفعي على جميع مناطق القطاع الليلة الماضية، مشيرة إلى أن القصف طال محيط مستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي، وأن الطيران الإسرائيلي أغار أكثر من عشر مرات على محيط المستشفيين.

إلى هذا، أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أنه “ضرب 150 هدفا تحت الأرض” في شمال قطاع غزة ليل الجمعة السبت.

فقد جاء في بيان نشر بعد ليلة من الضربات الإسرائيلية الكثيفة على قطاع غزة “خلال الليل ضربت الطائرات المقاتلة 150 هدفا تحت الأرض في شمال قطاع غزة من بينها أنفاق يستخدمها عناصر حماس ومواقع قتال تحت الأرض ومنشآت أخرى. وقد قتل عدة أشخاص من حماس”.