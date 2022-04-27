غير مسؤول.. البنتاغون يعلق على تصريحات لافروف بخصوص حرب عالمية ثالثة

كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، جون كيربي، الأربعاء، أن الرئيس الروسي ، فلاديميبر بوتين، لم يحقق أيا من أهدافه الاستراتيجية في أوكرانيا بعد شهرين من الحرب.

وأضاف أن الأنظمة التي توفرها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لأوكرانيا أثبتت فعاليتها في مساعدة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها.

وشدد كيبري على أن “الخطاب الذي نسمعه من المسؤولين الروس، ومؤخرا من (وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف) حول المواجهة النووية غير مسؤول، ولا أحد يريد أن يرى الحرب في أوكرانيا تُصعد إلى حد المواجهة النووية”.

وكان لافروف حذر من خطر “فعلي” لاندلاع حرب عالمية ثالثة في سياق التوترات غير المسبوقة بين موسكو والغرب بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا، ونقلت وكالة إنترفاكس عن لافروف قوله إن “الخطر جسيم وفعلي ولا يمكن الاستهانة به”.

من جهة أخرى قالت وزارة الزراعة ووكالة التنمية الدولية الأمريكيتان اليوم الأربعاء إنهما ستساهمان معا بنحو 700 مليون دولار لدعم جهود المساعدات الغذائية الدولية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وستخصص الأموال لعمليات الغذاء الطارئة في إثيوبيا وكينيا والصومال والسودان وجنوب السودان واليمن. وسيأتي مبلغ 282 مليون دولار من صندوق بيل إيمرسون الإنساني، الذي تشارك في إدارته الوزارة والوكالة.

وقالت وكالة التنمية الدولية إن وزارة الزراعة ستوفر 388 مليون دولار بالإضافة إلى تكاليف النقل والشحن وغيرها.

وقال وزير الزراعة توم فيلساك في بيان “الحرب الروسية غير المبررة على أوكرانيا، وهي دولة مصدرة رئيسية للمنتجات الزراعية، ترفع تكاليف الغذاء والطاقة للناس في جميع أنحاء العالم”.