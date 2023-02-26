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غير مسبوقة.. موسكو غاضبة بسبب محاولات الغرب عزلها "سياسيا واقتصاديا"

منذ 5 دقائق
الخارجية الروسية

الخارجية الروسية

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نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي‭ ‬ميخائيل بوجدانوف قوله (السبت 25-2-2023) إن الولايات المتحدة “تمارس ضغوطا غير مسبوقة” على الدول الأفريقية منها محاولة عرقلة القمة الروسية الأفريقية المزمع عقدها بعد خمسة أشهر.

ومن المقرر أن يستضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القمة الروسية الأفريقية الثانية في يوليو تموز في سان بطرسبرج، في حدث يهدف إلى التأكيد على محاولاته لكسب التأييد في الدول الأفريقية بعد أن نبذه الغرب بسبب غزوه لأوكرانيا قبل عام.

وذكرت تاس أن بوجدانوف أكد مجددا على اتهامات موسكو “للغرب الجماعي” بشن حملة لعزل موسكو.

وقال بوجدانوف لوكالة تاس “الولايات المتحدة وحلفاؤها يشنون حملة غير مسبوقة لعزل روسيا سياسيا واقتصاديا، بما في ذلك تعطيل القمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرج”.

وتصف موسكو غزوها لأوكرانيا بأنه “عملية عسكرية خاصة”. وتقول كييف وحلفاؤها الغربيون إن ذلك عمل عدواني استعماري للاستيلاء على أراض.

وقال بوجدانوف “منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، زاد الغرب الجماعي الضغط على الدول الأفريقية بشكل كبير من خلال التهديد بفرض عقوبات ووقف المساعدات المالية والإنسانية”.

ومنذ بداية الحرب التي أودت بحياة الآلاف وشردت الملايين لجأت موسكو إلى الصين والهند والدول الأفريقية، في محاولة لتوثيق العلاقات هناك.

وتسعى روسيا على نحو خاص لكسب ود الدول الأفريقية، وزار وزير الخارجية سيرجي لافروف القارة مرتين هذا العام بالفعل بالإضافة إلى قيامه بجولة هناك منتصف العام الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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