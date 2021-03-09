السبت 10 ذو الحجة 1443 ﻫ - 9 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

غينيا.. 98 قتيلا و615 جريحا حصيلة انفجارات عرضية بمعسكر للجيش

9 - مارس - 2021
عناصر من القوات الأمنية في غينيا

عناصر من القوات الأمنية في غينيا

A A A
طباعة المقال

أعلنت مصادر رسمية في غينيا الاستوائية، عن حصيلة الانفجارات الأربعة التي ضربت معسكرا للجيش، حيث بلغت 98 قتيلا و615 جريحا.

وقال نائب رئيس غينيا الاستوائية تيودور نغيما اوبيانغ مانغه، إن هذه الحصيلة ليست نهائية، حيث أتى انفجار مخزونات من الذخائر والمتفجرات في معسكر نكوا نتوما في عاصمة البلاد الاقتصادية، على كل أبنية الثكنة العسكرية تقريبا، والكثير من المنازل في الأحياء السكنية المجاورة.

وكان رئيس البلاد تيودورو أوبيانغ نغيما، اتّهم بعض المزارعين بأنّهم ساعدوا في انتشار الحرائق، كما تهم الجيش أيضاً بالإهمال في مراقبة ترسانة الأسلحة بالمعسكر.

وقال في بيان أذاعه التلفزيون الحكومي، إنّ الأمر يتعلّق “بحادث سببهُ إهمال الوحدة المسؤولة عن تخزين المتفجّرات والديناميت والذخيرة”، مشيراً إلى أنّ التفجيرات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

    المزيد من أخبار العالم

    مسرح اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي
    في اليابان.. استئناف حملة الانتخابات بعد يوم واحد من اغتيال شينزو آبي
    وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال قمة العشرين
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    هجوم دبلوماسي غربي على روسيا في قمة العشرين.. "أوكرانيا ليست بلدكم"
    تونس.. سعيد: هناك أخطاء تسربت لنص مشروع الدستور

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
    الحلبي: هناك العديد من المدارس الخاصة تفلتت بموضوع زيادات الأقساط
    اليكم موعد نتائج البريفيه والثانوية العامة
    قرار قضائي مفاجئ بشأن تعرفة الإتصالات والقرم: لدينا أسبوعين للرد