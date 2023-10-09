الأثنين 24 ربيع الأول 1445 ﻫ - 9 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

غُيّب لساعتين.. أين كان سلاح الجو الإسرائيلي مع بدء "طوفان الأقصى"؟

منذ ساعتين
الطيران الحربي الإسرائيلي

الطيران الحربي الإسرائيلي

A A A
طباعة المقال

على الرغم من دخول عملية “طوفان الأقصى” يومها الثالث، إلّا أنّ حالة الصدمة لا تزال تسيطر على الأوساط الإسرائيلية بمختلف قطاعاتها.

فالعملية بدأت السبت الماضي، عبر هجومٍ صاروخي واسعِ النطاق شنّته الفصائل الفلسطينية برًا وبحرًا وجوًا، موجّهة آلاف الصواريخ نحو مختلف البلدات والمدن الإسرائيلية من ديمونا في الجنوب إلى هود هشارون في الشمال والقدس في الشرق، مع اقتحام مقاتلين فلسطينيين برًا مستوطنات إسرائيلية عبر سيارات رباعية الدفع ودراجات نارية وأيضًا طائرات شراعية، ومن دون أي إنذارات مسبقة.

ليبقى السؤال الأبرز.. كيف حدث ذلك؟

شكّل عنصر المباغتة الذي اعتمدته الفصائل الفلسطينية في عملية “طوفان الأقصى” أكثر العناصر صدمة ومفاجئة لإسرائيل التي كانت منشغلة باحتفالات بمناسبات دينية عدة.

إلا أنّ السبب الأبرز كان غياب دور سلاح الجو الإسرائيلي الذي لم يحرّك ساكنًا على الرغم من مرور ساعتين على القصف، ليتبين أن سلاح الجو هذا كان مغيبًا أصلًا.

فقد أفاد مدير مكتب “العربية/الحدث” في فلسطين زياد حلبي، بأنّ سلاح الجو الإسرائيلي لم يقم بشن أي غارات على مدى ساعتين كاملتين بعد بدء عملية “طوفان الأقصى”.

وأضاف أن المقاتلين دخلوا المستوطنات الإسرائيلية وتوغلوا داخل 8 مواقع عسكرية بعد أن دمروا الاتصالات العسكرية الإسرائيلية بالكامل. لتفقد الوحدات بهذا الاتصالات بين بعضها وبين سلاح الجو الذي توقف عن أي تحرك مع انعدام التنسيق.

أما السبب الثاني، فيكمن بأن إسرائيل فقدت خاصية التجسس على اتصالات حركة حماس التي لطالما تمتعت بها، فالحركة استعملت يوم العملية موجات لا تدري عنها إسرائيل أي شيء.

إعلان رسمي للدخول بالحرب

يشار إلى أن العملية ما زالت تصدم إسرائيل، ما دفع الحكومة الإسرائيلية المصغرة لإعلان “الدخول رسميًا في حالة الحرب”. وهذه هي المرة الأولى منذ حرب السادس من أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973، التي تعلن فيها إسرائيل “حالة الحرب” هذه.

أتى ذلك، بعدما وصل عدد القتلى من جراء الهجوم المباغت الذي شنته حماس فجر السبت إلى أكثر من 700، بينما قدر عدد الأسرى بأكثر من 100.

أما على الجانب الفلسطيني، فقد أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الإثنين، استشهاد 436 مواطنًا، منهم 91 طفلًا و61 سيدة، وإصابة 2271 مواطنًا آخر بجراح مختلفة، منهم 244 طفلًا و151 سيدة، من جراء العدوان الإسرائيلي.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي
طوفان الأقصى
الجيش الإسرائيليّ يُعلن اعتقال نائب قائد القوة البحريّة لـ "حماس"
مظلات تم استخدامها في عملية "طوفان الأقصى"
طوفان الأقصى
رجوم ومقاعد هوائية.. المقاومة باغتت إسرائيل بأسلحة استُخدمت للمرة الأولى!
شركات طيران دولية عّلقت رحلاتها إلى مطار بن غوريون
ضربة قوية للاحتلال.. 42 شركة طيران تعلق رحلاتها إلى إسرائيل

الأكثر قراءة

صورة من الفيديو- أثناء هروب جماعي بعد هجوم حركة حماس
طوفان الأقصى
فيديو هروب جماعي.. حفل تحول الى جحيم والمفقودون بالمئات جنوب إسرائيل
عناصر من حركة حماس
طوفان الأقصى
فيديو.. اقتحام كتائب القسام لموقع إيرز العسكري
مراسل سكاي نيوز
طوفان الأقصى
الشرطة الإسرائيلية تعتدي على مراسل سكاي نيوز وتهدده بإطلاق النار على رأسه