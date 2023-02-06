فؤاد أوقطاي: ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 1541 و9700 جريح

بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا فجر الاثنين 6\2\2023، تتساعد الدول على تقديم المساعدة الى تركيا البلد المنكوب مع ارتفاع عدد الضحايا الزلزال الى 2200 شخص واصابة الالاف في تركيا وشمال غرب سوريا.

هذا وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي إن عدد قتلى الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد ارتفع إلى 1541 قتيلا و9700 جريح.

وخلال مؤتمر صحفي عقده أوقطاي في أنقرة قال الى ان هناك صعوبات في إيصال المساعدات إلى المناطق المنكوبة، بحيث سجلنا حتى الآن أكثر من 9700 إصابة جراء الزلزال، هذا واشار الى انه لا مخاطر من انهيار السدود جراء الزلزال.

كما وان الملاحة الجوية عادت إلى كل المطارات التركية باستثناء مطار أنطاكيا.