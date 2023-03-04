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فائدة "جشعة".. غوتيريش ينتقد سياسة الدول الغنية

منذ 57 دقيقة
أنطونيو غوتيريش- رويترز

أنطونيو غوتيريش- رويترز

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ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، بما أسماه “خنق” دول العالم الغنية البلدان الفقيرة بمعدلات فائدة “جشعة” وأسعار وقود مرتفعة.

وقال غوتيريش في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا الذي تستضيفه الدوحة، إن على الدول الثرية تقديم 500 مليار دولار سنويا لمساعدة تلك “العالقة في حلقات مفرغة” تعرقل جهودها الرامية لتعزيز اقتصاداتها وتحسين الصحة والتعليم.

وأضاف في تصريحات وجهها إلى البلدان الفقيرة: “في ظل حرمانكم من السيولة، العديد منكم محروم من الوصول إلى أسواق رأس المال بفعل معدلات فائدة جشعة”.

وينعقد المؤتمر المعني بـ46 دولة مصنّفة ضمن الأقل نموا في العالم عادة كل عشر سنوات، لكنه تأجّل مرّتين منذ العام 2021 بسبب وباء كوفيد-19، لكن دولتين من الأفقر في العالم غير ممثلتين في الدوحة نظرا لعدم اعتراف الأمم المتحدة بحكومتيهما، وهما بورما وأفغانستان.

كما لم يحضر كذلك أي من قادة القوى الاقتصادية الكبرى في العالم، وفقا لـ”فرانس برس”.

    المصدر :
  • رويترز

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