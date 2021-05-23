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فاجعة تهز إيطاليا… 8 قتلى في سقوط مقصورة “تلفريك”

منذ 11 ساعة
إيطاليا

إيطاليا

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أسفر تحطم مقصورة تلفريك في منتجع ستريسا الساحلي في بيدمونت على ضفاف بحيرة ماجوري شمالي ايطاليا، عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة اثنين بجروح خطرة، وفق ما افاد متحدث باسم طواقم الاسعاف وكالة فرانس برس.

وقال والتر ميلان إن “الحصيلة الموقتة ثمانية قتلى وجريحان نقلا على وجه السرعة إلى مستشفى الأطفال ريجينا مارغريتا في تورينو”.

وأظهرت صور التقطها مسعفون حطام المقصورة في نطاق حرجي يصعب بلوغه بسبب منحدر شديد.

ويربط التلفريك السياحي قرية ستريسا بجبل موتاروني في غضون 20 دقيقة، وسط إطلالات خلابة على جبال الألب عند بلوغ الارتفاع الاقصى 1500 متر.

ويشتبه في أنّ الحادث الذي وقع على مسافة 300 متر من القمة نجم عن تمزّق أسلاك في الجزء العلوي من المسار، ما تسبب في سقوط المقصورة التي كانت تضم 11 شخصا، بحسب وكالة الانباء الايطالية (أنسا).

    المصدر :
  • إرم نيوز

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