فاجعة جديدة تهز المغرب.. وفاة 8 أشخاص من عائلة واحدة

أعلنت السلطات المغربية عن مصرع ثمانية أشخاص من عائلة واحدة، أمس الجمعة، جراء تعرضهم لحادث سير مروع، جنوبي البلاد.

وأفادت مصدر طبية أن “الحادثة وقعت حوالي الساعة 23:00 مساء في محيط مدينة الداخلة، جراء اصطدام بين سيارة من النوع الخفيف ومركبة رباعية الدفع بسبب السرعة المفرطة”.

ونقل موقع “العمق” المغربي عن مصادر طبية أن “المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني استقبل الضحايا الذين فارقوا الحياة على الفور بعين المكان”.

وبحسب المصادر، الضحايا 3 نساء و4 طفلات، إلى جانب رجل واحد، بالإضافة إلى 4 إصابات، واحدة منها خطيرة.

وتتسبب حوادث السير بمقتل نحو 3500 شخص كل سنة في المملكة التي تضم 35 مليون نسمة.

وأودت حوادث السير العام الماضي بأرواح 2774 شخصا، وهي حصيلة منخفضة مقارنة مع الأعوام السابقة بالنظر إلى تقييد التنقل خلال فترة الحجر الصحي في 2020.

وكانت السلطات المغربية وضعت استراتيجية “وطنية للسلامة الطرقية” لمواجهة هذه المشكلة وتشديد المراقبة، وخصوصا بعد حادث حافلة بين مراكش وورزازات (جنوب) أسفر عن 42 قتيلا في 2012.

وتطمح هذه الاستراتيجية إلى خفض عدد حوادث السير إلى النصف بحلول 2026.