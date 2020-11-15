استمع لاذاعتنا

فاجعة في رومانيا.. حريق يودي بحياة 10 أشخاص بمستشفى لعلاج مرضى كورونا

منذ 35 دقيقة
حريق يودي بحياة 10 أشخاص بمستشفى لعلاج مرضى كورونا في رومانيا (رويترز)

حريق يودي بحياة 10 أشخاص بمستشفى لعلاج مرضى كورونا في رومانيا (رويترز)

A A A
طباعة المقال

أعلنت وكالة الطوارئ الرومانية إن عشرة أشخاص لقوا حتفهم ليل أمس السبت خلال حريق شب في مستشفى لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

واندلع الحريق في إحدى غرف العناية المركزة بمستشفى مقاطعة بياترا نيامت وامتد إلى غرفة مجاورة.

وقال مسؤولون رومانيون إنه لم يعرف سبب الحريق حتى الآن، وهناك سبعة أشخاص أصيبوا وهم في حالة حرجة وبينهم طبيب.

وقال ممثلو الادعاء إنهم سيجرون تحقيقا لمعرفة سبب الحريق الذي يعد الأكبر في رومانيا منذ عام 2015 عندما لقي 65 شخصا حتفهم في حريق بملهى ليلي في العاصمة بوخارست.

وسجلت رومانيا أكثر من 350 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا ونحو 9 آلاف حالة وفاة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

العاصفة إيوتا تقترب من أميركا الوسطى
دول أميركا الوسطى تتحضّر للعاصفة “إيوتا”.. ومخاوف من تحولها لإعصار
دونالد ترامب
بولتون: ترامب لن يرحل بهدوء وقد يسبب ضرراً كبيراً للأمن القومي
الناشطة الإيرانية نسيبة شمسايي
اعتقال ناشطة إيرانية معارضة في تركيا ومخاوف من ترحيلها إلى طهران

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

سيارة بإمكانها قطع "نصف العالم"
بالفيديو: السيارة “الحلم” … تقطع نصف العالم بـ ليتر واحد من الوقود فقط
لقطة من فيلم home alone
مخرج Home alone: ترامب ابتزني لكي يظهر في مشاهد الفيلم
كورونا
هؤلاء هم أخطر حاملي فيروس كورونا