فاجعة في رومانيا.. حريق يودي بحياة 10 أشخاص بمستشفى لعلاج مرضى كورونا

أعلنت وكالة الطوارئ الرومانية إن عشرة أشخاص لقوا حتفهم ليل أمس السبت خلال حريق شب في مستشفى لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

واندلع الحريق في إحدى غرف العناية المركزة بمستشفى مقاطعة بياترا نيامت وامتد إلى غرفة مجاورة.

وقال مسؤولون رومانيون إنه لم يعرف سبب الحريق حتى الآن، وهناك سبعة أشخاص أصيبوا وهم في حالة حرجة وبينهم طبيب.

وقال ممثلو الادعاء إنهم سيجرون تحقيقا لمعرفة سبب الحريق الذي يعد الأكبر في رومانيا منذ عام 2015 عندما لقي 65 شخصا حتفهم في حريق بملهى ليلي في العاصمة بوخارست.

وسجلت رومانيا أكثر من 350 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا ونحو 9 آلاف حالة وفاة.