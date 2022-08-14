الأحد 16 محرم 1444 ﻫ - 14 أغسطس 2022 |
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فاجعة في مصر.. قتلى وجرحى بحريق مروع في كنيسة

منذ 12 دقيقة
حريق مروع في كنيسة مصرية

حريق مروع في كنيسة مصرية

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في حادثة مؤلمة جديدة بمصر، نشب حريق في كنيسة أبوسيفين بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى لم يعرف عددهم حتى الآن، وانتقلت سيارات الإطفاء بالحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

في التفاصيل، تلقت السلطات بلاغا بنشوب الحريق المروع، وتبين أن النيران انطلقت من الطابق الرابع بالكنيسة وامتدت لباقي الطوابق المقامة على مساحة 130مترا والتهمت غالبية محتويات الكنيسة فيما أصيب العشرات باختناقات.

ودفعت السلطات العديد من سيارات الإسعاف لنقل القتلى والمصابين، كما دفعت عشرات سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على النيران وإخماد الحريق.

من جانبه، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه يتابع عن كثب تطورات الحادث، وقال عبر صفحته على مواقع التواصل إنه وجه كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين.

وتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يعبد بها.

بدوره، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إنه تم نقل51 مصابا في الحريق إلى المستشفيات لتولي العلاج.

كما تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق في الحادث.

    المصدر :
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