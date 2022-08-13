فاجعة في مصر.. وفاة 4 أشقاء أثناء ريّ أرضهم

ذكرت تقارير صحفية محلية أنّ أربعة أشقاء مصريين يعملون في الزراعة توفّوا بعد سقوط سلك كهربائي في مياه الري خلال سقاية أرضهم.

وأشارت صحيفة “المصري اليوم” على موقعها الإلكتروني الى أن الحادثة قد وقعت، يوم الجمعة 12 آب، في عزبة الزقمي، محافظة الفيوم.

وسقط سلك كهرباء في مياه الري أثناء وجود أحد الأخوة، وعندما صعقه التيار الكهربائى استغاث ببقية الأشقاء الذين هرعوا إليه بغية إنقاذه ليلقوا مصرعهم جميعا صعقًا بالكهرباء.

في السياق، أفادت الشرطة بأن الضحايا هم سيد راغب جويد حبلوك، وأشقاؤه الثلاثة محمد راغب جويد حبلوك، ورمضان راغب جويد حبلوك، وجوده راغب جويد حبلوك.

وأوضح البيان أن الأشقاء كانوا يقومون بري قطعة أرض زراعية ملك لهم، وسقط سلك كهرباء في مياه الري ما أسفر عن مصرعهم جميعا صعقًا بالكهرباء.

الى ذلك، قال أحد شهود العيان ويدعى “أيمن الجندي”، لصحيفة “المصري اليوم” إن الأشقاء الأربعة يملكون قطعة أرض زراعية مجاورة لحظيرة مواشى يمتد منها سلك كهرباء إلى عمود إنارة فوق الأرض الزراعية.

وتابع: “أثناء قيام أحدهم ويدعى جوده بري الأرض الزراعية سقط سلك الكهرباء في مياه الري ما أسفر عن صعقه بالكهرباء فصرخ مستغيثا باشقائه لإنقاذه فهرولوا إليه”.

وأضاف: “بيد أن التيار الكهربائي بمياه الري صعقهم جميعًا ما أسفر عن مصرعهم في الحال”.