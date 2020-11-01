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فاجعة هزّت العراق.. مجرمان اغتصبا “طفلة يتيمة” وصوّراها لابتزاز والدتها!!

منذ 51 دقيقة
آخر تحديث: 1 - نوفمبر - 2020 8:00 مساءً
عناصر من الشرطة العراقية

عناصر من الشرطة العراقية

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في العراق، هزت جريمة مروعة، كانت ضحيتها طفلة يتيمة، أقدم مجرمين على اغتصابها وتصويرها بدافع ابتزاز والدتها والحصول على مقابل لعدم نشر فيديو الجريمة.

حيث أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، إلقاء القبض على رجلين “اغتصبا طفلة يتيمة في التاسعة من عمرها”، وصورا عملية الاغتصاب لابتزاز والدة الطفلة”، بحسب بيان لوكالة شؤون الشرطة في الوزارة.

وقال البيان أن الرجلين “ساوما” والدة الفتاة مقابل عدم نشر مقطع ابنتها، وأضاف أن مكتب مكافحة إجرام منطقة أبو غريب (غرب بغداد)، أعد “كمينا محكما” تم على إثره إلقاء القبض على الرجلين.

واعترف المتهمان، بحسب البيان، بارتكاب الجريمة “بعد مواجهتهما بتسجيل الفيديو والمجني عليها”، وسيحالان للقضاء وفق البيان.

وازداد تسجيل الجرائم الجنسية في العراق التي يروح ضحيتها أطفال، إذ لقي صبيان مصرعهما في الموصل في حادثين منفصلين قبل أشهر، بعد اغتصابهما وقتلهما وترك جثثهما في أماكن مهجورة في المدينة.

كما سجلت الشرطة العراقية جرائم مماثلة في بغداد ومناطق أخرى.

وازدادت معدلات العنف ضد الأطفال بالتزامن مع انتشار عدوى فيروس كورونا وإجراءات الحجر المنزلي، بحسب تقرير للأمم المتحدة نشر الشهر الماضي.

 

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