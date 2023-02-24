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فاغنر الروسية تقول إنها سيطرت على قرية أوكرانية قرب باخموت

منذ ساعة واحدة
مدينة باخموت الأوكرانية

مدينة باخموت الأوكرانية

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قال يفجيني بريجوزين مؤسس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة الجمعة إن المجموعة سيطرت بالكامل على قرية بيرخيفكا الأوكرانية الواقعة في شمال غربي باخموت.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب مصور في وقت مبكر اليوم الجمعة 24\2\2023 إن الوضع العسكري في جنوب أوكرانيا خطير للغاية في بعض الأماكن، مضيفا أن الأوضاع في الشرق صعبة للغاية.

وقال زيلينسكي، متحدثا في الذكرى الأولى للغزو الروسي، إن القوات الموالية لموسكو قصفت مرة أخرى مدينة خيرسون الجنوبية، وتسببت هذه المرة في انقطاع التدفئة عن 40 ألف شخص.

وأضاف “بالنسبة للجنوب، الوضع في بعض الأماكن خطير للغاية لكن قواتنا لديها الوسائل للرد على المحتلين”، ملخصا الأحداث على الجبهات المختلفة.

وتابع “في الشرق، الأمر صعب ومؤلم للغاية. لكننا نبذل قصارى جهدنا لمقاومة ذلك”، في إشارة إلى الهجمات المتكررة التي تشنها القوات الروسية التي تسعى إلى الاستيلاء على منطقتي دونيتسك ولوجانسك في الشرق.

وقال زيلينسكي إن أعمال الإصلاح في خيرسون، التي تتعرض للقصف بشكل يومي، ستستمر لحين عودة التدفئة.

    المصدر :
  • رويترز

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