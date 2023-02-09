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"فاغنر" توقف تجنيد معتقلي السجون الروسية للقتال بأوكرانيا

منذ 46 دقيقة
مجموعة فاغنر

مجموعة فاغنر

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أعلنت مجموعة فاغنر الروسية المسلّحة الخميس، أنها “أوقفت تجنيد” معتقلين في السجون الروسية لإرسالهم للقتال في أوكرانيا.

وقال رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، حسبما ذكر بيان نشره جهازه الإعلامي: “توقف بالكامل تجنيد معتقلين من قبل مجموعة فاغنر المسلحة الخاصة”.

وجنّدت مجموعة فاغنر التي تأسست في العام 2014، آلاف المعتقلين من أجل القتال في أوكرانيا مقابل تخفيف أحكامهم بالسجن.

وبعدما كان بريغوجين متخفيًا لفترة طويلة، أثبت نفسه كلاعب رئيسي في النزاع في أوكرانيا.

وأكّد في البيان، أن “جميع الالتزامات” تجاه أولئك الذين يعملون بالأساس مع المجموعة “يتم الوفاء بها”.

وازداد نفوذ بريغوجين ومجموعته المسلحة في روسيا بشكل ملحوظ منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

ولعب أيضًا دورًا مهمًا في الاستيلاء على مدينة “سوليدار” بشرق أوكرانيا، في أول انتصار للقوات الروسية منذ عدة أشهر وبعد سلسلة من الهزائم الميدانية.

ويشارك عناصر فاغنر أيضًا بالقتال في مدينة “باخموت” بشرق أوكرانيا والتي تحاول موسكو الاستيلاء عليها منذ الصيف، على حساب خسائر فادحة من الجانبين ودمار كبير.

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