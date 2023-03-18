السبت 26 شعبان 1444 ﻫ - 18 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فاغنز الروسية تتمدد.. تجنيد 30 ألف فرد بحلول منتصف مايو

منذ 50 دقيقة
مجموعة فاغنر

مجموعة فاغنر

A A A
طباعة المقال

قال يفجيني بريجوجن مؤسس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة إن المجموعة تعتزم تجنيد ما يقرب من 30 ألف فرد إضافيين بحلول منتصف مايو أيار.

وأضاف في رسالة صوتية عبر تيليغرام أن مراكز التجنيد التابعة للمجموعة، التي أعلن الأسبوع الماضي فتحها في 42 مدينة روسية، تجند ما بين 500 و800 فرد في المتوسط يوميا.

ولم يقدم أدلة تدعم الأرقام التي لم يتسن لرويترز التحقق منها بشكل مستقل.

وتكبدت قوات بريجوجن خسائر فادحة في أثناء قيادة العمليات الروسية للسيطرة على مدينة باخموت الأوكرانية التي لا تزال صامدة منذ الصيف الماضي في المعركة الأطول والأكثر دموية في الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.

وقدرت الولايات المتحدة في يناير كانون الثاني عدد أفراد فاجنر في أوكرانيا بنحو 50 ألفا من بينهم 40 ألفا من المدانين جندهم بريجوجن من سجون روسية على أساس وعد بالعفو غير المشروط حال النجاة بعد المشاركة في العمليات لستة أشهر.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن نحو 30 ألفا من مقاتلي فاجنر فروا أو قتلوا أو جرحوا، وهو عدد لم يتسن التحقق منه بشكل مستقل.

وذكر بريجوجن أن التجنيد يسير بشكل أفضل مما كان يتوقع، وأن المتطوعين بحالة بدنية أفضل من المدانين الذين جندهم قبل ذلك.

وقال “بحلول منتصف مايو أيار، نخطط لزيادة عدد المقاتلين في وحداتنا بنحو 30 ألفا”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ألمانيا - اليابان
محادثات رفيعة المستوى.. ألمانيا واليابان تتفقان على التعاون في الأمن الاقتصادي
الاحتجاجات في فرنسا
احتجاجات جديدة في فرنسا إزاء ضغط الحكومة لرفع سن التقاعد
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أردوغان: تمديد اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود

الأكثر قراءة

لبنان لا زال يواجه هزات أرضية خفيفة
بعد الهزات الخفيفة في لبنان.. نصيحة من خبير جيولوجي لأهالي مدينة "صور"!
هزة أرضية
هزة جديدة تضرب لبنان
الدولار الأميركي
الدولار يهبط وسط تحسن الإقبال بعد إنقاذ البنوك