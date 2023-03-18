فاغنز الروسية تتمدد.. تجنيد 30 ألف فرد بحلول منتصف مايو

قال يفجيني بريجوجن مؤسس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة إن المجموعة تعتزم تجنيد ما يقرب من 30 ألف فرد إضافيين بحلول منتصف مايو أيار.

وأضاف في رسالة صوتية عبر تيليغرام أن مراكز التجنيد التابعة للمجموعة، التي أعلن الأسبوع الماضي فتحها في 42 مدينة روسية، تجند ما بين 500 و800 فرد في المتوسط يوميا.

ولم يقدم أدلة تدعم الأرقام التي لم يتسن لرويترز التحقق منها بشكل مستقل.

وتكبدت قوات بريجوجن خسائر فادحة في أثناء قيادة العمليات الروسية للسيطرة على مدينة باخموت الأوكرانية التي لا تزال صامدة منذ الصيف الماضي في المعركة الأطول والأكثر دموية في الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.

وقدرت الولايات المتحدة في يناير كانون الثاني عدد أفراد فاجنر في أوكرانيا بنحو 50 ألفا من بينهم 40 ألفا من المدانين جندهم بريجوجن من سجون روسية على أساس وعد بالعفو غير المشروط حال النجاة بعد المشاركة في العمليات لستة أشهر.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن نحو 30 ألفا من مقاتلي فاجنر فروا أو قتلوا أو جرحوا، وهو عدد لم يتسن التحقق منه بشكل مستقل.

وذكر بريجوجن أن التجنيد يسير بشكل أفضل مما كان يتوقع، وأن المتطوعين بحالة بدنية أفضل من المدانين الذين جندهم قبل ذلك.

وقال “بحلول منتصف مايو أيار، نخطط لزيادة عدد المقاتلين في وحداتنا بنحو 30 ألفا”.