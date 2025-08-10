الأحد 16 صفر 1447 ﻫ - 10 أغسطس 2025 |
فانس: أي اتفاق سلام بشأن أوكرانيا لن يرضي أيا من الطرفين على الأرجح

منذ 7 دقائق
نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس. رويترز

نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس. رويترز

قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي “إن التوصل إلى تسوية بين روسيا وأوكرانيا من خلال التفاوض لن تكون مرضية لأي من الطرفين على الأرجح”، مشيرا إلى أن موسكو وكييف لن تكونا “مقتنعين” بأي اتفاق سلام يفضي إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأضاف فانس أن الولايات المتحدة تسعى إلى تسوية يقبلها الجانبان.

وقال في حديث لقناة فوكس نيوز “لن يشعر أي جانب بالرضا التام. من المرجح أن يكون الروس والأوكرانيون غير راضين عنه (أي اتفاق سلام) في نهاية المطاف”.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة أنه سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس آب في ألاسكا للتفاوض بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف ترامب أن روسيا وأوكرانيا قريبتان من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قد يُنهي الصراع وقد يتطلب من أوكرانيا التنازل عن مساحة شاسعة من الأراضي.

لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال أمس السبت إن أوكرانيا لا يمكنها انتهاك دستورها في القضايا المتعلقة بأراضيها مضيفا “لن يُهدى الأوكرانيون أراضيهم للمحتلين”.

وفي الحديث المسجل مع قناة فوكس نيوز، قال فانس إن الولايات المتحدة تعمل على تحديد موعد لإجراء محادثات بين بوتين وزيلينسكي، لكنه أوضح أنه لا يعتقد أنه سيكون من المجدي أن يجلس بوتين مع زيلينسكي قبل التحدث مع ترامب.

وأضاف “نحن الآن في مرحلة نحاول فيها، صراحة، تحديد جدول زمني وأمور من هذا القبيل، وتحديد موعد اجتماع هؤلاء القادة الثلاثة لمناقشة إنهاء هذا الصراع”.

وقال مسؤول في البيت الأبيض أمس إن ترامب منفتح على عقد قمة مع الزعيمين، لكن البيت الأبيض يُجهز حاليا للاجتماع الثنائي الذي طلبه بوتين.

تشييع قادة عسكريين وعلماء نوويين إيرانيين قُتلوا في الغارات الإسرائيلية، في طهران، إيران، 28 يونيو 2025. رويترز
