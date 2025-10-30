فانس: اختبار الترسانة النووية الأمريكية مهم للأمن القومي

قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي اليوم الخميس إن اختبار الترسانة النووية الأمريكية مهم لضمان الأمن القومي، وذلك بعد أن أمر الرئيس دونالد ترامب الجيش الأمريكي باستئناف اختبار الترسانة النووية الأمريكية بعد توقف دام 33 عاما.

وأضاف فانس للصحفيين أمام البيت الأبيض “التأكد من أن هذه الترسانة النووية التي لدينا تعمل بالفعل بشكل صحيح جزء مهم من الأمن القومي الأمريكي”.

وتابع “للتوضيح، نعلم أنها تعمل بشكل صحيح، ولكن يجب أن نواصل العمل عليها مع مرور الوقت، والرئيس يريد فقط التأكد من أننا نفعل ذلك”

وقال ترامب، اليوم الخميس، إن ما يناسب الولايات المتحدة هو استئناف تجارب الأسلحة النووية لضمان مواكبتها للقوى النووية، مجددا بذلك التأكيد على إعلانه في وقت سابق، ليل الأربعاء الخميس، استئناف الاختبارات النووية.

ولدى عودته من قمة جمعته بنظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية، أعلن ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية أنه من المقرر تحديد مواقع التجارب النووية في وقت لاحق.

وأدت تصريحات الرئيس الأميركي بشأن تجارب الأسلحة النووية إلى توسيع نطاق محادثاته مع شي.

فقبل بدء الاجتماع في بوسان، صرح ترامب بأنه وجّه وزارة الدفاع “ببدء اختبار” الأسلحة النووية الأميركية، بعدما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من أمس الأربعاء إن موسكو أجرت بنجاح اختبار مسيّرة روسية تحت الماء قادرة على حمل رؤوس نووية، في تحدٍ لتحذيرات واشنطن.

وكتب ترامب على منصته “تروث سوشال” أن الولايات المتحدة تملك أسلحة نووية أكثر من أي دولة أخرى، مضيفاً أن “روسيا تأتي في المرتبة الثانية، والصين في المرتبة الثالثة بفارق كبير، لكنهما ستكونان متساويتين خلال خمس سنوات”.