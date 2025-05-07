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فانس: على روسيا وأوكرانيا التحدث مباشرة لإنهاء الحرب

منذ ساعة واحدة
نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس. رويترز

نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس. رويترز

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قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي الأربعاء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ترغب في أن تتفق روسيا وأوكرانيا على بعض المبادئ التوجيهية للتحدث مباشرة، وهو ما اعتبره فانس ضروريا لإنهاء الحرب.

وأضاف فانس أن الولايات المتحدة تعتبر التنازلات التي سعت روسيا للحصول عليها مبالغا فيها، لكنه قال إنه ليس متشائما إزاء فرص إنهاء الصراع.

وفي وق سابق قال جيه.دي فانس إن المحادثات الأمريكية مع إيران “جيدة حتى الآن” مضيفا أنه سيجري إبرام اتفاق لمعاودة دمج إيران في الاقتصاد العالمي مع منعها من امتلاك سلاح نووي.

وأضاف فانس أن الرئيس دونالد ترامب لا يحبذ الانتشار النووي، وأنه منفتح على الجلوس مع روسيا والصين في السنوات المقبلة لمناقشة خفض عدد الأسلحة النووية في العالم.

    المصدر :
  • رويترز

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