فانس: وقف إطلاق النار في غزة صامد

قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة صامد رغم الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة وتبادل إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الاتهامات بانتهاكه.

وقال فانس للصحفيين “وقف إطلاق النار صامد. هذا لا يعني أنه لن تكون هناك مناوشات صغيرة هنا وهناك”.

وأضاف “لدينا علم بأن حماس أو جهة أخرى داخل غزة هاجمت جنديا (إسرائيليا). نتوقع أن يرد الإسرائيليون، لكنني أعتقد أن السلام الذي أعلنه الرئيس سيصمد رغم ذلك”.

وزعم مسؤول عسكري إسرائيلي -في حديث لرويترز- أن حركة حماس انتهكت وقف إطلاق النار من خلال تنفيذ هجوم على قوات الجيش الإسرائيلي شرق “خط الانتشار”.

وتوعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حماس بأنها “ستدفع ثمنا باهظا على مهاجمة الجنود في غزة وعلى خرق اتفاق إعادة الجثامين”، وفق تعبيره، وقال إن “هجوم حماس اليوم في غزة تجاوزٌ صارخ والجيش سيرد عليه بقوة كبيرة”.

في المقابل، أكدت حماس أنه لا علاقة للحركة بحادث إطلاق النار في رفح وأكدت التزامها باتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت إن قصف الاحتلال على مناطق في قطاع غزة “انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه برعاية الرئيس ترامب”، وطالبت الوسطاء الضامنين “بالتحرك فورا للضغط على الاحتلال وكبح تصعيده ضد المدنيين ووقف انتهاكاته للاتفاق”.