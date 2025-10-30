الجمعة 8 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 31 أكتوبر 2025 |
فانس يحذر من "كارثة" في قطاع الطيران إذا لم ينته الإغلاق الحكومي

منذ 28 دقيقة
آخر تحديث: 31 - أكتوبر - 2025 12:00 صباحًا
نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس. رويترز

حذر جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي اليوم الخميس من احتمال اضطراب العطلات إذا امتد الإغلاق الحكومي إلى موسم السفر المزدحم في عطلة عيد الشكر، وحث الديمقراطيين على تقديم الدعم اللازم لإعادة الأنشطة الحكومية.

وقال فانس بعد اجتماع في البيت الأبيض مع الرئيسين التنفيذيين لشركتي (أمريكان إيرلاينز) و(يونايتد إيرلاينز) والنقابات ومسؤولين آخرين في قطاع الطيران أن الإغلاق الحكومي حتى أواخر نوفمبر تشرين الثاني ربما يؤدي إلى غياب الموظفين لفترات أطول وامتداد طوابير الأمن وتأخير الرحلات الجوية.

وأضاف “قد تكون كارثة. ربما يصبح الأمر كذلك حقا، لأننا في هذه المرحلة نتحدث عن أشخاص فاتتهم ثلاثة رواتب… كم منهم لن يحضر إلى العمل؟”.

وحثت دلتا إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز الكونغرس على إقرار مشروع قانون تمويل مؤقت للسماح بعودة الخدمات والأنشطة الحكومية ومواصلة المناقشات بعد الخلافات السياسية.

وقالت مصادر لرويترز إن الإغلاق الحكومي المستمر منذ 30 يوما أدى إلى زيادة في تأخير الرحلات الجوية بسبب غياب مراقبي الحركة الجوية.

    المصدر :
  • رويترز

