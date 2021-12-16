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فاوتشي: "أوميكرون" المتحور الأكثر عدوى

16 - ديسمبر - 2021
أنتوني فاوتشي

أنتوني فاوتشي

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أعلن مدير المعهد الوطني الأمريكي للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي أن متحور “أوميكرون” هو الأكثر قابلية للانتشار من المتحورات المسجلة من فيروس كورونا.

وقال فاوتشي خلال مؤتمر فيديو للغرقة التجارية الأمريكية، إن “هذا هو المتحور الأكثر قابلية للانتقال من متحورات كوفيد التي تعاملنا معها حتى الآن”.

وأضاف أن مضاعفة عدد الإصابات بمتحور “أوميكرون” تستغرق 3 أيام فقط.

ورجح أن متحور “أوميكرون” سيكون المتحور المهيمن في الولايات المتحدة قريبا، لكن في الوقت الحالي لا يزال متحور “دلتا” في موقع الصدارة.

وأشار إلى أن عدد الإصابات بمتحور “دلتا” تراجع بعد القفزة التي سجلت في الصيف الماضي، وعاود النمو في الأسابيع الأخيرة، من ما بين 60 و70 ألف إصابة في اليوم إلى نحو 115 ألف إصابة في اليوم.

وحسب معطيات جامعة جونز هوبكينز، فإن عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ أكثر من 50.4 مليون إصابة، وحصيلة الوفيات نحو 803 آلاف شخص، منها 2.9 مليون إصابة وأكثر من 34 ألف وفاة خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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