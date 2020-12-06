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فاوتشي: الحياة ستعود لطبيعتها في هذا التوقيت

منذ 8 دقائق
فاوتشي

فاوتشي

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توقع مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية أنطوني فاوتشي؛ في مقابلة مع مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية السبت، أن يتفاقم وباء ”كورونا“ مع حلول فصل الشتاء قبل أن يبدأ الوضع بالتحسن مع تلقي مزيد من الأمريكيين اللقاح.

وقال إن وباء ”كورونا“ سيبدأ بالانتهاء وستعود الحياة لطبيعتها في الربع الثالث من العام المقبل، مع قرب بدء عمليات التطعيم بلقاحات مضادة طورتها شركتا ”فايزر“ و“موديرنا“ الأمريكيتان.

وأضاف، ”أعتقد مع وصولنا إلى الربع الثالث من العام المقبل سنبدأ في رؤية بعض التغييرات الدراماتيكية في الوباء“.

واعرب فاوتشي عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة ”لم تخرج من الموجة الأولى من تفشي الوباء“، مضيفا: ”أنا لم أعد أتحدث عن موجات بوصف الوباء؛ لأنني أصبحت أرى اندفاعات فيروسية كبيرة على عكس الموجة التي تأتي وتذهب“.

وعن ما إذا كان هناك أمل بأن يتم السيطرة على الفيروس، أجاب فاوتشي:“بالتأكيد نعم، لكن الأمر سيزداد سوءا قبل أن يتحسن؛ لأننا نواجه هذه الزيادات الآن التي لن تتأثر باللقاح لبضعة أشهر على الأقل، ولذلك لن نشهد تراجعا كبيرا خلال الشهرين المقبلين؛ لأنهما سيعكسان ما يحدث الآن وما حدث قبل بضعة أسابيع فيما يتعلق بالحالات المتزايدة“.

وتابع خبير الأمراض المعدية؛ ”إذا أخذ الناس اللقا

    المصدر :
  • إرم نيوز

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