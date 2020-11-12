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فاوتشي: بفضل اللقاحات كورونا لن يستمر كجائحة “لفترة أطول بكثير”

منذ 4 دقائق
الخبير الأميركي في مجال الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي

الخبير الأميركي في مجال الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي

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اعلن كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، خلال فعالية لأحد مراكز الأبحاث، اليوم الخميس، إن جائحة كورونا لن تستمر “لفترة أطول بكثير” بفضل تطوير اللقاحات.

ونقل موقع The Hill عن فاوتشي قوله: “بالتأكيد لن تستمر الجائحة لفترة أطول بكثير، لأنني أعتقد أن اللقاحات ستقلب المعادلة”.

في المقابل، بدا الخبير حذرا في حديثه عن إمكانية استئصال الفيروس تماما، مؤكدا أن “التخفيف من حدته لا يعني القضاء عليه”.

وأضاف: “أشك في أننا سنستأصله، أعتقد أننا نحتاج إلى تخطيط للسيطرة على الفيروس بشكل دائم، فقد يصبح مرضا متوطنا يتعين علينا أن نكون حذرين تجاهه”.

وجاءت تصريحات فاوتشي تزامنا مع إعلان شركة فايزر الأمريكية أن المرحلة النهائية من تجارب لقاحها المضاد للفيروس أسفرت عن نتائج جيدة بنسبة 90%، وتوقعت أن يبدأ إنتاج اللقاح في ديسمبر المقبل.

وفي نفس السياق، أعلن الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، أن فعالية لقاح “سبوتنيك V” بلغت 92% وفق نتائج التحاليل المؤقتة لبيانات المرحلة الثالثة، بحسب RT.

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