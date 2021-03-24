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فاوتشي: لم نتجاوز أزمة كورونا بعد

منذ 13 دقيقة
أنتوني فاوتشي

أنتوني فاوتشي

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أشار مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي إلى أنه لا يمكن القول بتجاوز أزمة جائحة كورونا، “على الرغم من تلقي حوالي 2.5 مليون أمريكي يوميا للقاح المضاد للفيروس”.

وقال فاوتشي في إحاطة إعلامية بالبيت الأبيض: “لا نزال في الزاوية.. يجب أن ننتظر لنرى ما إذا سنتجاوز المنعطف”، مشيرا إلى أن “التحدي الرئيسي لا يزال هو المستوى المرتفع بالحالات الجديدة التي تسجل”.

وأضاف: “في حين أننا نسجل حوالي 55 ألف حالة يوميا وهو أفضل بكثير من 250 ألف حالة يوميا كانت تسجل في الشتاء، إلا أن الرقم لا يزال مرتفعا… عندما تكون في هذا المستوى، لا أعتقد أنه يمكن إعلان النصر والقول إننا تجاوزنا الأزمة”.

وبحسب موقع “وورلد ميتر” المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة يبلغ 30,646,337، أما إجمالي حالات الوفاة فتبلغ 557,015، وذلك بحسب RT

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