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فاوتشي يحدد شرط تحقيق مناعة القطيع في الولايات المتحدة

منذ 47 دقيقة
الخبير الأميركي في مجال الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي

الخبير الأميركي في مجال الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي

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اعتبر أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأميركي لأمراض الحساسية والمعدية، أن مناعة القطيع في البلاد يمكن أن تتحقق عندما يتم تطعيم 70-90٪ من السكان ضد كورونا أو يجتزن المرض.

ونقلت “نيويورك تايمز” عن كبير المتخصصين الأميركيين في الأمراض المعدية قوله: “عندما ذكرت بيانات الاستطلاع أن حوالي نصف الأميركيين فقط سيكونون مستعدين للتطعيم ضد فيروس كورونا، قلت إن المناعة الجماعية ستتحقق، إذا شفي من الإصابة بكوفيد أو جرى تطعيم 70-75٪ من السكان. ولاحقا، حين أظهرت الاستطلاعات استعداد 60٪ من الأميركيين لأخذ التطعيم، قلت إن نسبة 80-85٪ ستكون كافية”.

واشار فاوتشي إلى أنه “في الواقع، لا نعرف الأرقام الدقيقة. أعتقد أننا نتحدث عن نطاق من 70٪ إلى 90٪”.

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