فاوتشي يحذر: سنواجه أسابيع أو أشهرا صعبة مع دخول الشتاء

قال الدكتور أنتوني فاوتشي إن الولايات المتحدة ستمر بشتاء قاسٍ على الأرجح، حيث ينتشر متحور “أوميكرون” من كوفيد-19 بسرعة، مما قد يجهد نظام الرعاية الصحية الذي يعاني بالفعل من متحور “دلتا”.

وقال فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد، عن متحور أوميكرون لـ CNN الأحد إنه “سيصبح مهيمنًا”، وحث الأمريكيين على تلقي التطعيم والجرعات المعززة.

وأضاف فاوتشي: “سنواجه أسابيع أو أشهرا صعبة مع دخولنا في عمق فصل الشتاء”.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تتضاعف حالات الإصابة بمتحور “أوميكرون” كل 1.5 إلى 3 أيام مع انتشار موثق.

وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن تصبح “السلالة المهيمنة” خلال الأسابيع المقبلة، حسبما ذكره مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الجمعة.

وتواجه الولايات المتحدة الآن عودة ظهور فيروس كورونا مع دخول الجائحة عامها الثالث، إذ بلغ متوسط ​​عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد 126،967 حالة يوميًا اعتبارًا من السبت، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز، أي ما يزيد قليلاً عن 70 ألف حالة جديدة يوميًا في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقال جوناثان راينر، المحلل الطبي لدى CNN السبت، محذرًا من أن “تسونامي” قادم بالنسبة للأمريكيين غير الملقحين، إن “متحور أوميكرون يعد معديًا بشكل ملحوظ. إنه معدٍ مثل الحصبة، أي الفيروس الأكثر عدوى الذي شهدناه حتى الآن”.

يقول العلماء إنه لا يزال من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان متحور “أوميكرون” يسبب شكلاً أكثر اعتدالًا من مرض كوفيد-19. لكن راينر قال إنه بصرف النظر عن ذلك، فإنه سيضع ضغوطًا على نظام الرعاية الصحية.