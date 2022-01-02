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فاوتشي يحذر من ازدياد الضغط على نظام الرعاية الصحية

2 - يناير - 2022
آخر تحديث: 2 - يناير - 2022 7:30 مساءً
أنتوني فاوتشي

أنتوني فاوتشي

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حذر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور أنتوني فاوتشي، من خطر زيادة دخول المستشفيات بسبب العدد الكبير لإصابات كورونا.

وأضاف فاوتشي خلال مقابلة مع شبكة “CNN”، الأحد: الخطر قائم حتى في الوقت الذي تشير فيه البيانات الأولية إلى أن متحور “أوميكرون” أقل خطورة.

كما لفت إلى أن “الصعوبة الوحيدة تكمن في أنه إذا كان لديك الكثير من الحالات، حتى لو كان معدل دخول المستشفيات بسبب أوميكرون أقل مما هو عليه مع السلالة دلتا، فلا يزال هناك خطر من ارتفاع عدد من يدخلون المستشفيات بشكل يزيد الضغط على نظام الرعاية الصحية”.

ووصلت حالات الاستشفاء لأطفال مصابين بكوفيد-19 في الولايات المتحدة إلى أعلى معدّلاتها منذ بدء الجائحة بسبب انتشار المتحوّر أوميكرون.

ويُشدّد الخبراء على أهمية تلقيح الأطفال، لافتين إلى العدوى الشديدة لهذا المتحور والمسؤولة عن ارتفاع عدد حالات الاستشفاء في صفوف الأطفال.

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