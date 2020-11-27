استمع لاذاعتنا

فاوتشي يحذر من موسم أعياد أكثر ظلمة

منذ 38 دقيقة
الخبير الأميركي في مجال الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي

الخبير الأميركي في مجال الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي

A A A
طباعة المقال

حذر مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي،خلال مقابلة من أن عيد الشكر قد يكون بداية لموسم أعياد أكثر ظلمة، حيث من المرجح أن ترتفع الإصابات بكورونا، خلال الأشهر المقبلة.

وقال فاوتشي إنه “إذا استمرت زيادة الإصابات ووصلنا إلى أكثر من مئة ألف إصابة في اليوم، أو 1300 حالة وفاة، فلا أرى أي تحسن خلال عيدي الميلاد ورأس السنة”.

وأكد أنه شخصيا ألغى خطط عيد الميلاد هذا العام، كما فعل في عيد الشكر، وبدلا من استقبال بناته الثلاث هذا العام، اللواتي يعشن في أجزاء مختلفة من البلاد، اختار أن يجتمع بهن عبر تطبيق “Zoom” والاستمتاع بعشاء هادئ مع زوجته.

    المزيد من أخبار العالم

    محسن فخري زاده
    اغتيال المدير الأول في برنامج إيران النووي… والحرس الثوري يتوعد بالثأر
    روسيا - موسكو
    بالفيديو: روسيا تختبر صاروخ “مدمر للأقمار”
    أنغيلا ميركل
    كورونا يهلك الاقتصاد الألماني … وهذا المبلغ الذي ستستدينه الدولة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قصف اسرائيلي
    الضربة الإسرائيلية الأخيرة على سوريا استهدفت شاحنة أموال قادمة لـ”حزب الله” من إيران
    كوب كابتشينو
    أغلى كوب كابتشينو في العالم
    الرياضة لها فوائد كبيرة لتعزيز صحة الإنسان
    كورونا
    كورونا و 150 دقيقة.. نصيحة ذهبية من الصحة العالمية