فاوتشي يكشف أسباب تعليق استخدام لقاح "جونسون" المضاد لكورونا

قال خبير الأمراض المعدية والمستشار الطبي للبيت الأبيض، الدكتور أنتوني فاوتشي، أن التوصية بتعليق استخدام لقاح “جونسون آند جونسون” المضاد لفيروس كورونا المستجد لا يعني الخوف من أخذ اللقاحات عموما ودعا الأميركيين إلى الاستمرار في المشاركة بحملة التطعيم.

كانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (أف دي إيه) قد أوصت بوقف التطعيم بـ”جونسون آند جونسون” بينما تدرس بالشراكة مع “مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها” حالات ست نساء، تبلغ أعمارهن بين 18 و48 عاما، لنوع نادر من تجلط الدم في الدماغ مع انخفاض عدد الصفائح الدموية لديهن، خلال فترة ما بين ستة إلى 13 يوما من تلقيهن اللقاح.

وأوضح فاوتشي، في مقطع فيديو نشره البيت الأبيض إنه رغم ندرة الحالات فإنه تقرر وقف اللقاح لسببين، هما التحقق بشكل أكبر مما حدث، ولتنبيه الأطباء إلى سؤال المرضى الذين لديهم مثل هذه الأعراض عما إذا كانوا قد تلقوا تطعيما مؤخرا.

ودعا الأشخاص الذين تلقوا تطعيم “جونسون آند جونسون” إلى عدم الخوف، لأن الحالات التي تم رصدها “نادرة للغاية” وقال إنها سجلت لدى “ستة أفراد من بين 6.86 مليون شخص تلقوا اللقاح”، مشيرا إلى أن التجارب السريرية على اللقاح كانت قد أظهرت فعالية عالية.

وقال إن الإدارة الأميركية ستقوم بتنبيه جهات التوزيع إلى ضرورة إعطاء لقاحات بديلة للأشخاص الذي حجزوا مواعيد للحصول على “جونسون آند جونسون”.

ودعا الأميركيين إلى عدم الخوف، مشيرا إلى أن نحو 120 مليون شخص تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المتوافرة ولم يحدث ما يثير القلق، وقال إن خطر التقاط عدوى كوفيد-19 أكبر بكثير من أي عوارض لأخذ اللقاحات.

