فاو: زيادة إنفاق الروس على الغذاء بعد حرب أوكرانيا

يتكبّد الاقتصاد الروسي تبعات العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية المساندة لأوكرانيا على موسكو منذ بدء الاجتياح الروسي.

وفيما أكدت تلك الدول، لا سيما أعضاء حلف الناتو، أنّها لن تدخل في حرب عسكرية مباشرة مع قوات بوتن، عمدت الى شنّ حرب اقتصادية يكاد العالم لم يشهد مثيلًا لها.

في هذا الشأن، نقلت وكالة رويترز عن مدير مكتب الاتصال الروسي التابع لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) قوله إنّ المواطنين الروس ينفقون في المتوسط 40 بالمئة من دخلهم المتاح على الغذاء أي نحو ضعفَي ما كانوا ينفقونه قبل الحرب الروسية الأوكرانية.

وأظهرت بيانات الحكومة الروسية أن التضخم السنوي لأسعار الغذاء بلغ 18.75 بالمئة في الأول من أبريل نيسان، مع تعثّر الاقتصاد بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بعد غزوها لأوكرانيا في 24 شباط.

ولفت “أوليج كوبياكوف” من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الى أنّ أسَرًا روسية كثيرة تلجأ الآن إلى استراتيجيات مواجهة الأزمات بسبب انفاق جزء كبير من دخلها لشراء الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء.

وأضاف “الناس يؤجلون خططا مثل الذهاب إلى الجامعة أو شراء منزل. إنهم يدّخرون في حالة فقدهم لوظائفهم أو في حالة الوفاة”.

في السياق عينه، أوضح أنّ الأسرة المتوسطة في الاتحاد الأوروبي تنفق نحو 12 بالمئة من دخلها على الغذاء، مضيفا أنه في حين أن الجوع ليس محتملا في روسيا، فإن الأسر الفقيرة ستواجه مستويات متزايدة من انعدام الأمن الغذائي.

وأدت العقوبات الغربية على روسيا إلى عزل اقتصادها عن جزء كبير من التجارة العالمية، ومنعتها من الوصول إلى قطاعات من النظام المالي العالمي، ودفعت العديد من الجنسيات إلى قطع العلاقات مع البلاد.

وتدرس موسكو تنظيم أسعار المواد الغذائية والأدوية والسلع الأخرى وحظرت مؤقتا بعض الصادرات الزراعية. وتقول إنها قد تتحرك أيضا لتسعير جميع صادراتها من السلع تقريبا بالروبل.

وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات كان لها بعض التأثير في الحد من التضخم الاستهلاكي لا يزال من المتوقع أن يتسارع إلى 23.7 بالمئة هذا العام، وهو أعلى مستوى منذ 1999، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

وأظهر الاستطلاع أيضا أن الاقتصاد الروسي سينكمش 7.3 بالمئة في عام 2022، في أسوأ انكماش له منذ عام 2009.