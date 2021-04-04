الأربعاء 5 محرم 1444 ﻫ - 3 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"فايزر" تعلق إمدادات لقاحها إلى إسرائيل

4 - أبريل - 2021
نتنياهو ووزير الصحة يولي إديلشتاين في استقبال دفعة من لقاح "فايزر"

نتنياهو ووزير الصحة يولي إديلشتاين في استقبال دفعة من لقاح "فايزر"

A A A
طباعة المقال

صرح المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، هيزي ليفي، بأن شركة “فايزر” الأمريكية توقفت عن تزويد إسرائيل بلقاحاتها المضادة لفيروس كورونا.

ونقلت القناة 7 العبرية عن ليفي قوله إنه من المتوقع أن تستأنف “فايزر” الإمدادات فقط بعد أن تجتمع الحكومة الإسرائيلية وتوافق على اتفاقيات شراء اللقاح الجديدة.

وحسب القناة، فلم يعقد حتى الآن اجتماع مجلس الوزراء الذي كان من المفترض أن تتم فيه الموافقة على اتفاق شراء اللقاحات مع شركة “فايزر”، وذلك بسبب معارضة حزب “أزرق أبيض” وزعيمه وزير الدفاع بيني غانتس.

وأكد “أزرق أبيض” أن انعقاد مجلس الوزراء مشروط بالموافقة على تعيين غانتس الدائم كوزير للقضاء، وهو التعيين الذي يعارضه “الليكود”، بعد انتهاء فترة ولاية غانتس كنائب لوزير العدل الأسبوع الماضي وترك المنصب دون من يشغله.

ورفض “الليكود” طلب المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي ماندلبليت، بتعيين وزراء دائمين في الوزارات، بحجة أنه لا ينبغي تعيين وزراء في الوزارات المتبقية في ظل الواقع السياسي الحالي، وذلك بحسب RT

    المزيد من أخبار العالم

    عدد سكان الصين سيبدأ بالانخفاض بحلول العام 2025
    بكين في ورطة.. أزمة جديدة في المجتمع الصيني عام 2025!
    جيش تايوان
    تايوان ترد على تحركات الصين.. "سنرسل قواتنا بالشكل المناسب"
    الرئيس الأمريكي جو بايدن
    بايدن يرحب بهدنة اليمن ويعتبرها مهمة لكنها "ليست كافية" على المدى الطويل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشعب اللبناني يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية
    مفاجأة من البنك الدولي.. لبنان الأول عالمياً!!
    السفارة البريطانية في بيروت
    بيان للسفارة البريطانية في لبنان عن تقديم طلبات منح جامعية
    محمد رمضان
    بالصور والفيديو.. مجنده اسرائيلية بين احضان محمد رمضان في اليونان