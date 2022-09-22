الخميس 26 صفر 1444 ﻫ - 22 سبتمبر 2022 |
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فايزر تقدم 6 ملايين جرعة لكوفيد للدول منخفضة الدخل

منذ دقيقة واحدة
لقاح فايزر

لقاح فايزر

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قالت شركة فايزر، الخميس، إنها تعتزم توفير ما يصل إلى ستة ملايين جرعة علاجية من دوائها المضاد لكوفيد-19، لصندوق (جلوبال فاند) غير الحكومي من أجل الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل بهدف معالجة التفاوت في مكافحة فيروس كورونا في أنحاء العالم.

وقالت الشركة إن جرعات علاج باكسلوفيد ستكون متاحة من خلال (آلية الاستجابة لكوفيد-19) التابعة للصندوق لصالح 132 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل هذا العام، شريطة موافقة الجهات التنظيمية المحلية.

وبينما يتوفر باكسلوفيد على نطاق واسع في العديد من الدول الغنية، فإن الوصول إليه محدود للغاية في الدول الفقيرة. وتقول فايزر إن اتفاقية التوريد جزء من استراتيجيتها لتسهيل الوصول العادل إلى علاجات كوفيد التي يتم تناولها عن طريق الفم.

وأبرمت الشركة اتفاقا مع عدة شركات لصناعة الأدوية غير الخاضعة لحقوق العلامة التجارية من أجل إنتاج العلاج بسعر أقل من أجل الدول النامية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ألبرت بورلا في بيان “هذا الاتفاق مع الصندوق خطوة مهمة من شأنها تعزيز الوصول العادل (للدواء) للمرضى المعرضين لمخاطر عالية في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل”

    المصدر :
  • رويترز

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