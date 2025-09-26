الجمعة 4 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 26 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فاينانشال تايمز: بلير يسعى لدور بارز في إدارة غزة بعد الحرب

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 26 - سبتمبر - 2025 7:16 صباحًا
رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير

رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير

A A A
طباعة المقال

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أمس الخميس أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير يسعى لتولي دور بارز في إدارة شؤون غزة بعد الحرب، في إطار خطة سلام تعمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صياغتها. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير على الفور.

وبحسب الصحيفة، طُرح اسم بلير لرئاسة مجلس إشرافي مقترح تحت مسمى “السلطة الانتقالية الدولية لغزة”. وأشارت إلى أن بلير شارك في اجتماع عُقد أواخر أغسطس/آب برئاسة ترامب لمناقشة الحرب في غزة وخطط ما بعد الحرب.

وكانت الصحيفة قد أفادت في يوليو/تموز بأن معهد طوني بلير شارك في إعداد مشروع خطة لإعادة إعمار غزة، فيما أكد المعهد أن أيّاً من محادثاته مع مختلف الأطراف لم يتطرق إلى فكرة الترحيل القسري لسكان القطاع.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

حاويات شحن في ميناء أوكلاند بكاليفورنيا
ترامب يعلن فرض رسوم جمركية جديدة تشمل الشاحنات الثقيلة والأدوية والأثاث
طائرة بوينج من طراز 737 ماكس 10
الخطوط الجوية التركية توقع اتفاقية لشراء 225 طائرة من بوينج
أشخاص يقفون أمام شاشة كبيرة تعرض متوسط أسهم مؤشر نيكي الياباني أمام إحدى شركات السمسرة في طوكيو. رويترز
المؤشر الياباني توبكس يسجل أعلى مستوى له رغم الرسوم الأمريكية على الأدوية

الأكثر قراءة

كبير مستشاري ترامب عن لبنان: هذا خطٌّ أحمر بالنسبة إلينا
رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام خلال مؤتمر "الحكومة الذكية: خبراء الاغتراب من أجل لبنان"
سلام يعتكف حتى توقيف المسؤولين عن “إنارة الروشة”!
رئيس الحكومة نواف سلام. رويترز
نواف سلام: الانقلابي الذي رجّ القلعة