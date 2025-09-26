فاينانشال تايمز: بلير يسعى لدور بارز في إدارة غزة بعد الحرب

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أمس الخميس أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير يسعى لتولي دور بارز في إدارة شؤون غزة بعد الحرب، في إطار خطة سلام تعمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صياغتها. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير على الفور.

وبحسب الصحيفة، طُرح اسم بلير لرئاسة مجلس إشرافي مقترح تحت مسمى “السلطة الانتقالية الدولية لغزة”. وأشارت إلى أن بلير شارك في اجتماع عُقد أواخر أغسطس/آب برئاسة ترامب لمناقشة الحرب في غزة وخطط ما بعد الحرب.

وكانت الصحيفة قد أفادت في يوليو/تموز بأن معهد طوني بلير شارك في إعداد مشروع خطة لإعادة إعمار غزة، فيما أكد المعهد أن أيّاً من محادثاته مع مختلف الأطراف لم يتطرق إلى فكرة الترحيل القسري لسكان القطاع.