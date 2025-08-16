"فاينانشال تايمز": بوتين أبلغ ترامب بإمكانية تخفيف بعض المطالب المتعلقة بالأراضي

ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز”، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طالب بانسحاب أوكرانيا من منطقة دونيتسك الشرقية كشرط لإنهاء الحرب، لكنه أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية تجميد بقية خط المواجهة إذا تمت الاستجابة لمطالبه الرئيسية.

ونقلت الصحيفة عن أربعة مصادر مطلعة القول إن بوتين قدم هذا الطلب خلال اجتماعه مع ترامب في ولاية ألاسكا أمس الجمعة.

وأضافت الصحفية أن بوتين أعلن أنه سيجمد خطوط المواجهة في منطقتي خيرسون وزابوريجيا الجنوبيتين مقابل السيطرة على دونيتسك.

من جهته، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم السبت إن الولايات المتحدة مستعدة للمشاركة في تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، وذلك بعد القمة التي جمعت الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا أمس الجمعة.

وجاءت تصريحاته خلال مقابلة أجرتها معه قناة (زد.دي.إف) الألمانية بعد أن أطلعه ترامب على نتائج محادثاته مع بوتين.