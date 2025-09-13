الأحد 21 ربيع الأول 1447 ﻫ - 14 سبتمبر 2025 |
"فاينانشال تايمز": قضايا تجارية تلقي بظلالها على قمة محتملة بين الرئيسين الأمريكي والصيني

شي جين بينغ وترامب

ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز”، اليوم السبت، أن الصين وجهت دعوة رسمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعقد قمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، لكن البيت الأبيض لم يرد بعد إذ لا يزال البلدان متباعدين بشأن قضايا تجارة وتدفق الفنتانيل.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة أن عدم إحراز تقدم كاف في المحادثات بين الولايات المتحدة والصين أدى إلى تقليل احتمالات عقد قمة في بكين، وجعل من المرجح أن يعقد ترامب وشي اجتماعا أقل أهمية في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك) في كوريا الجنوبية في أكتوبر تشرين الأول.

ولم يتسن لرويترز التحقق من التقرير حتى الآن.

    المصدر :
  • رويترز

