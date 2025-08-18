الثلاثاء 24 صفر 1447 ﻫ - 19 أغسطس 2025 |
"فاينانشال تايمز": كييف تعرض شراء أسلحة بقيمة 100 مليار دولار مقابل ضمانات أمنية أمريكية

منذ 12 دقيقة
علم أوكرانيا

ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز”، اليوم الاثنين، نقلا عن وثيقة اطلعت عليها، أن أوكرانيا ستتعهد بشراء أسلحة أمريكية بقيمة 100 مليار دولار، بتمويل أوروبي، في إطار اتفاق للحصول على ضمانات من الولايات المتحدة لأمنها بعد التوصل إلى تسوية سلمية مع روسيا.

وأضافت الصحيفة أنه بموجب هذه المقترحات، ستبرم كييف وواشنطن أيضا صفقة بقيمة 50 مليار دولار لإنتاج طائرات مسيرة مع شركات أوكرانية.

فيما جدد الرئيس الاميركي دونالد ترامب رغبته في عقد قمة ثلاثية أميركية روسية أوكرانية في حال “سار كل شيء على ما يرام” خلال الاجتماع الذي يعقده مع فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض الاثنين.

وقال الرئيس الأميركي أثناء استقباله نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي”سنعقد اجتماعا. اعتقد أنه في حال سار كل شيء على ما يرام، سنعقد قمة ثلاثية، وأعتقد أنه عند حصول ذلك، ستتوفر فرصة معقولة لانهاء الحرب”.

وشكر زيلينسكي لترامب استضافته للقاء سيشارك فيه لاحقا قادة أوروبيون، بعد أيام من قمة بين الرئيس الأميركي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. وقال “شكرا على المبادرة، والشكر الجزيل لك على جهودك، جهودك الشخصية لوقف القتل ووقف هذه الحرب”.

وأشار ترامب أن بلاده “ستشارك في تقديم ضمانات أمنية ضمن اتفاق السلام المحتمل لإنهاء الحرب مع روسيا”.

وفي تصريحاته للصحافيين في البيت الأبيض إلى جانب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال ترامب إن الدول الأوروبية “هي خط الدفاع الأول لأنها هناك، لأنها هي أوروبا، وسنساعدها أيضا، سنكون مشاركين”.

وأعلن أنه سيتحدث هاتفيا مع بوتين بعد محادثاته في البيت الأبيض مع زعماء أوكرانيا والدول الأوروبية الحليفة.

وقال “لقد تحدثت للتو مع الرئيس بوتين بشكل غير مباشر، وسنجري مكالمة هاتفية مباشرة بعد هذه الاجتماعات اليوم”.

    المصدر :
  • وكالات

