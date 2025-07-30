فاينانشال تايمز: واشنطن تلغي لقاءً دفاعيًا مع تايوان قبيل محادثات التجارة مع بكين

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز في تقرير اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة ألغت اجتماعا مع وزير الدفاع التايواني في يونيو حزيران، مما يسلط الضوء على أن الرئيس دونالد ترامب يخشى دعم الجزيرة بطرق ربما تضر بالعلاقات الأمريكية مع الصين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن ولنجتون كو وزير الدفاع التايواني كان يخطط لزيارة واشنطن لإجراء محادثات دفاعية مع إلبريدج كولبي وكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون السياسات، لكن الولايات المتحدة ألغت الاجتماع في اللحظة الأخيرة.

ولم يتسن لرويترز التأكد من صحة التقرير بعد.

ولم يرد البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وسفارة تايوان في واشنطن بعد على طلبات للحصول على تعليق.

وتقول الصين إن معظم بحر الصين الجنوبي أراض تابعة لها. كما تتنازع بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام السيادة على مناطق بالبحر الذي يمر عبره الجزء الأكبر من تجارة شمال شرق آسيا مع بقية العالم.