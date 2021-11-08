فاينانشيال تايمز: الكاظمي أغضب الميليشيات

قالت صحيفة ”فاينانشيال تايمز“ البريطانية إن محاولة الاغتيال صعدت التوتر مع سعي الأحزاب السياسية لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات، ورفضت الجماعات السياسية المدعومة من إيران، والتي تعد الكاظمي مواليا للولايات المتحدة، قبول النتائج.

وأضافت: ”تتمتع إيران بنفوذ قوي في العراق من خلال الحلفاء السياسيين والميليشيات الشيعية العراقية التي تدعمها، لكن الكاظمي أثار غضب الميليشيات عندما أوضح نيته تحميلهم المسؤولية عن عنفهم“.

وتابعت: ”يري محللون أن الحوادث الأمنية من المرجح أن تستمر طالما لم يكن هناك تسوية بين الشيعة تُقدم لهذه الجماعات، مثل إعطائها حصة في الحكومة الجديدة تتناسب مع حصتها قبل الانتخابات“.

وأوضحت أن ”العديد من الفصائل الشيعية شبه العسكرية مقتنعة بأن الكاظمي لعب دورا بارزاً في اغتيال الولايات المتحدة لقائد الجيش الإيراني قاسم سليماني، وملازمه العراقي أبو مهدي المهندس، العام الماضي، حيث استخدم الجيش الأمريكي طائرات من دون طيار في الهجوم بجوار مطار بغداد الدولي“.