الخميس 25 شوال 1446 ﻫ - 24 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فاينانشيال تايمز: ترامب سيعفي شركات صناعة السيارات من بعض الرسوم

منذ 16 دقيقة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز

A A A
طباعة المقال

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الأربعاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إعفاء شركات صناعة السيارات من بعض الرسوم الجمركية، وذلك بعد ضغوط مكثفة من مسؤولي الصناعة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصدرين مطلعين إن ترامب قد يعفي قطع غيار السيارات القادمة من الصين من الرسوم الجمركية، مع فرض رسوم على واردات الصلب والألمنيوم.

وعلى الرغم من هذه الإعفاءات، ستبقي الرسوم الجمركية البالغة 25بالمئة التي فرضها ترامب على جميع واردات السيارات المصنعة في الخارج.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن من المتوقع أيضا استمرار تطبيق الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمئة على قطع غيار السيارات المستوردة، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الثالث من مايو أيار.

    المزيد من أخبار العالم

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز
    البيت الأبيض: ترامب يشعر بخيبة أمل وصبره ينفذ بشأن حرب أوكرانيا
    لمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي
    غروسي مهتم بالترشّح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة
    علم اسبانيا- تعبيرية
    صفقة شراء ذخيرة من إسرائيل تهز الائتلاف الحاكم في إسبانيا

    الأكثر قراءة

    طقس لبنان
    بعد الحرارة المرتفعة.. تحضروا لمنخفض جوي قادم من إيطاليا إلى لبنان!
    وزير الدفاع ميشال منسى
    قرار هام لوزير الدفاع يتعلق بتراخيص حمل الأسلحة.. إليكم التفاصيل!
    العاصفة الرملية تصل الى لبنان