فاينانشيال تايمز: ترامب سيعفي شركات صناعة السيارات من بعض الرسوم

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الأربعاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إعفاء شركات صناعة السيارات من بعض الرسوم الجمركية، وذلك بعد ضغوط مكثفة من مسؤولي الصناعة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصدرين مطلعين إن ترامب قد يعفي قطع غيار السيارات القادمة من الصين من الرسوم الجمركية، مع فرض رسوم على واردات الصلب والألمنيوم.

وعلى الرغم من هذه الإعفاءات، ستبقي الرسوم الجمركية البالغة 25بالمئة التي فرضها ترامب على جميع واردات السيارات المصنعة في الخارج.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن من المتوقع أيضا استمرار تطبيق الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمئة على قطع غيار السيارات المستوردة، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الثالث من مايو أيار.