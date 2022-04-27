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فتحي باشاغا يكشف عن محادثات ليبية مع مسؤولين أمريكيين كبار

منذ 12 ساعة
فتحي باشاغا

فتحي باشاغا

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كشف رئيس الوزراء الليبي فتحي باشاغا عن مباحثات ليبية مع مسؤولين أمريكيين كبار دون تحديد هويتهم.

وقال باشاغا في تغريدة إنه ناقش مع مسؤولين أمريكيين كبار الجهود المبذولة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة في الوقت المناسب “وإرساء الأمن وتحقيق الاستقرار السياسي”.

يشار إلى أن ​الحكومة الليبية​ برئاسة ​فتحي باشاغا عقدت أول اجتماعاتها رسمياً الخميس الماضي في مدينة سبها على مسافة 750 كلم جنوب غرب طرابلس، بعد فشل محاولة دخولها العاصمة واستلام السلطة من حكومة الوحدة الوطنية.

هذا، وتعاني ​ليبيا​ من أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين: واحدة برئاسة فتحي باشاغا منحها البرلمان الثقة في آذار، والثانية منبثقة من اتفاقات سياسية رعتها ​الأمم المتحدة​ قبل أكثر من عام ويترأسها ​عبد الحميد الدبيبة​ الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر الانتخابات.

ولفت رئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا في افتتاح أول اجتماع لمجلس الوزراء، إلى أنه “نفتتح أولى جلسات الحكومة من مدينة سبها، عاصمة الجنوب الذي يعاني دوماً من الاقصاء والإهمال، وقد آثرنا عقد اجتماعاتنا في سبها، حرصاً منا بأن تكون الحكومة لكل الليبيين والأقاليم”.

وأضاف: “ليبيا ليست غنيمة، ليستولي عليها شخص أو حكومة أو عائلة بعينها تعتقد بأنها تستطيع شراء الوطن بأموال الليبيين، عقدنا العزم على مباشرة أعمالنا حكومة ليبية شرعية منبثقة عن السلطة التشريعية بشكل شفاف ونزيه”، في إشارة لرفض الدبيبة الاعتراف بحكومة باشاغا، واتهامه مجلس النواب بـ”التزوير” في عملية اختيارها.

وحاول باشاغا وعبر وساطات متعددة الأسابيع الماضية دون جدوى الدخول إلى طرابلس لتتسلم حكومته السلطة “سلمياً” من الدبيبة. وأكدت الحكومة الجديدة الأربعاء أن عقد أول اجتماع لها في سبها يأتي قبل مباشرة عملها من طرابلس، من دون تحديد موعد لذلك. وجددت تأكيد التزامها بانتهاج “الخيار السلمي” لاستلام مهاما في العاصمة.

 

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