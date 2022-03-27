فرار أكثر من 3 ملايين و800 ألف شخص من أوكرانيا منذ بدء الحرب

فرّ أكثر من 3 ملايين و800 ألف شخص من أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير/ شباط الماضي، حسبما أعلنت الأمم المتحدة اليوم الأحد. وانخفض عدد عابري الحدود بشكل واضح منذ 22 آذار/مارس الجاري.

ويعتقد أن أكثر من 10 ملايين شخص، أي ما يزيد عن ربع عدد السكان، فروا من ديارهم، وعبر بعضهم الحدود بحثاً عن ملجأ في البلدان المجاورة فيما وجد آخرون ملاذاً في مكان آخر داخل أوكرانيا.

وتقدر الأمم المتحدة أن نحو 6,5 ملايين نزحوا في الداخل.

وقد طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فجر اليوم الأحد الدول الغربية بتقديم جزء صغير من عتادها العسكري لبلاده، معتبرا ذلك ضروريا “من أجل حرية أوروبا”، بينما أعلنت واشنطن أنها فرضت خلال شهر عقوبات على أكثر من 470 شخصية و196 كيانا في روسيا.

من جهة أخرى، اتهمت بريطانيا الجيش الروسي باستهداف مناطق مكتظة بالسكان في أوكرانيا، وقالت إنه يعمد إلى القصف من داخل أجواء روسيا خشية تعرّض الطائرات للدفاعات الأوكرانية.