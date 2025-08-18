فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة في بوليفيا يظهر تقدماً مفاجئاً لرودريغو باز الوسطي

المرشح الرئاسي البوليفي، السناتور رودريغو باز من الحزب الديمقراطي المسيحي، يرد على أسئلة الصحفيين، بعد أن أظهرت النتائج الرسمية الأولية أنه يتصدر سباق الرئاسة يوم الأحد، في لاباز، بوليفيا، 17 أغسطس 2025. رويترز

ذكرت لجنة الانتخابات أن النتائج الرسمية المبكرة في بوليفيا تظهر تقدم رودريغو باز الوسطي من الحزب الديمقراطي المسيحي في انتخابات الرئاسة التي أجريت أمس الأحد، إذ حصل على نسبة غير متوقعة من الأصوات بلغت 32.04 بالمئة.

وجاء في المركز الثاني الرئيس السابق المحافظ خورخي “توتو” كيروغا، مع احتمال الحاجة إلى إجراء جولة ثانية.

ويتجه حزب “الحركة من أجل الاشتراكية” الحاكم في بوليفيا صوب تلقي أسوأ هزيمة انتخابية له منذ جيل كامل إذ يتخلف مرشحه ومنافسوه اليساريون الآخرون عن المعارضة المنتمية إلى يمين الوسط.

وفي حال عدم حصول أي مرشح رئاسي على أكثر من 40 بالمئة من الأصوات بفارق 10 نقاط مئوية، ستتجه الانتخابات إلى جولة إعادة في 19 أكتوبر تشرين الأول.

وقال سامويل دوريا ميدينا، وهو رجل أعمال يمثل تحالف يمين الوسط “أليانزا يونيداد” الذي حصل على المركز الثالث، إنه سيقدم دعمه لباز في جولة الإعادة.

وهيمن التضخم على الانتخابات العامة مع بلوغه أعلى مستوى له منذ أربعة عقود وغياب الرئيس اليساري السابق إيفو موراليس الذي مُنع من الترشح وانتقد التصويت.

وقالت السلطات إن إقبال الناخبين أمس الأحد كان ثابتا. وعلى الرغم من المخاوف السابقة من إمكانية عرقلة العملية الانتخابية في بوليفيا من قبل أنصار موراليس، الذين دعوا الشعب إلى مقاطعة التصويت، قال مراقبون دوليون إن التصويت جرى دون اضطرابات كبيرة.

وقال خوان فرناندو كريستو، رئيس بعثة الانتخابات لمنظمة الدول الأمريكية في بوليفيا على موقع إكس، إن الانتخابات سارت “على نحو طبيعي”.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، وقعت عدة حوادث طفيفة في مراكز الاقتراع في مدينة كوتشابامبا بوسط البلاد، المعقل السياسي لموراليس.

وتصدر السباق المتنافسان المعارضان المنتميان للتيار المحافظ سامويل دوريا ميدينا، وهو رجل أعمال، وخورخي “توتو” كويروجا، وهو رئيس سابق. لكن استطلاعات الرأي كانت تشير إلى أن أيا منهما لا يحظى بتأييد أكثر من 30 بالمئة من الناخبين، بينما لم يحسم حوالي ربع البوليفيين أمرهم.

ومُنع موراليس من الترشح لفترة رئاسية أخرى، وكان قد شارك في تأسيس حزب (الحركة نحو الاشتراكية) وحكم البلاد تحت لوائه من عام 2006 إلى 2019.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (1200 بتوقيت جرينتش).

وأكد وزير الشؤون الحكومية روبرتو ريوس فعالية الإجراءات الأمنية محذرا من نشر أي معلومات مضللة حول عملية التصويت.

ويُعد اقتصاد بوليفيا الهش من أهم أولويات الناخبين، فقد تجاوزت زيادات الأسعار دول أمريكا اللاتينية الأخرى هذا العام فيما تشهد الدولة شحا في الوقود والدولار.

وزاد التضخم السنوي بنحو المثلين ليصل إلى 23 بالمئة في يونيو حزيران، بعد أن كان 12 بالمئة في يناير كانون الثاني، مع لجوء بعض البوليفيين إلى العملات المشفرة كوسيلة للتحوط.