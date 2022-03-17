فرضت صعوبات.. بوتين يقر بتأثير العقوبات الغربية

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا تعمل على تطوير البنية التحتية في شبه جزيرة القرم، مؤكداً: “نواصل العمل على تحسين حياة سكان القرم”.

وتابع بوتين، خلال اجتماعا حول تنمية شبه جزيرة القرم، أن “السنوات السابقة أكدت صحة قرار سكان القرم الانضمام إلى روسيا”، مشيرا إلى تخصيص أموال لتطوير البنية التحتية هناك.

وقال “موسكو تركز على بناء اقتصاد قوي في شبه جزيرة القرم”.

وأكد الرئيس الروسي أن العقوبات الغربية على بلاده فرضت صعوبات، ولكنها خلقت فرصا في نفس الوقت لتطوير الاقتصاد الوطني.

كما لفت بوتين إلى أن العقوبات الغربية ستؤثر أيضا على الوضع الاقتصادي في شبه جزيرة القرم.

على الرغم من استمرار التفاوض بين الطرفين من أجل التوصل لحل ينهي القتال، حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدول الأوروبية لا سيما ألمانيا على فرض مزيد من العقوبات على روسيا.

وشدد في كلمة ألقاها، اليوم الخميس، عبر الفيديو أمام مجلس النواب الألماني (بوندستاغ)، على أن العقوبات التي فرضتها برلين والغرب عامة لم تكن كافية من أجل إنهاء الحرب.

كما أردف قائلا: “اقتصادكم يعاني بسبب العقوبات وأنا أقدر ذلك”، في إشارة إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات في البلاد جراء العقوبات التي فرضتها برلين سابقا على موسكو، عقب العملية العسكرية التي أطلقتها على الأراضي الأوكرانية.

كذلك، أكد أن القذائف ما زالت تسقط على الشعب الأوكراني، معتبرا أنه لا يمكن لألمانيا وأوروبا “الجلوس من دون القيام بأي تصرف”.

وأثار مجددا مسألة انضمام بلاده إلى الناتو، قائلا “كل مرة نسأل عن إمكانية انضمامنا إلى الناتو ، يأتي الجواب غير واضح”.

أما عن انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، فقال إن تلك “مسألة أخرى أيضا ترتبط بالسياسة كذلك”.