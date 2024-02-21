فرض حالة التجويع الشديد.. وخسائر يتكبدها الاحتلال في اليوم الـ138 للعدوان

واصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم 138 على التوالي، في ظل تصاعد مجازر الاحتلال بحق النازحين على امتداد القطاع، وفرض حالة التجويع الشديد.

كما يواصل الاحتلال حصاره لمجمع ناصر الطبي في خان يونس، ومنع نقل المرضى والمصابين من المكان، وتحويله إلى ثكنة عسكرية، بعد اعتقال عدد كبير من طاقمه الطبي، من بينهم مدير المجمع.

وفي سياق مصل؛ تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر خلال معارك ضارية مستمرة في حي الزيتون بمدينة غزة، كما أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها قتلت جنودا إسرائيليين في خان يونس.

وواصل الاحتلال استهداف المناطق السكنية بعد أن ارتكب عدة مجازر بالقطاع خلال الساعات الماضية، كما نفذ عملية عسكرية جديدة في مخيم جنين بالضفة الغربية أسفرت عن شهداء.

ولا تزال التحركات الدبلوماسية في الشرق الأوسط تواجه انتكاسات. واستخدمت واشنطن مرة أخرى حق النقض (الفيتو) أمس الثلاثاء ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مما أدى إلى عرقلة مطلب وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

وبدلا من ذلك، تسعى الولايات المتحدة إلى دفع مجلس الأمن إلى تبني قرار يربط وقف إطلاق النار بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين لدى حماس.

وبحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة بغزة، ارتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 29 ألف شهيد منذ بداية العدوان.