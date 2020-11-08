فرقة عمل من 12 شخصا لمواجهة جائحة كورونا الفيروسية برعاية بايدن

فاز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية، ليصبح الرئيس القادم للولايات المتحدة، متغلبا على دونالد ترامب، في أعقاب فرز مثير للأصوات بعد انتخابات يوم الثلاثاء. وفور إعلان النتيجة، تعهد بالعمل على توحيد بلد يعاني استقطابا شديدا، برغم رفض الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الاعتراف بالهزيمة.

ونقلت قناة “سي أن أن” الأميركية عن مصدرين مطلعين قولهما إن بايدن سيشكل، الاثنين، فرقة عمل من 12 شخصا لمواجهة جائحة كورونا الفيروسية، أي غداة إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وكان بايدن قد اتهم مرارا خلال حملته الانتخابية المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالفشل في احتواء الجائحة، وإنه سيقوم باتخاذ إجراءات في الصدد، في الأيام الأولى من فترة الانتقال الرئاسية.

وحسب تقرير المحطة الأميركة، سيرأس فريق العمل الجراح العام السابق فيفيك مورثي، والمفوض السابق لإدارة الغذاء والدواء ديفيد كيسلر، والدكتورة مارسيلا نونيز سميث من جامعة ييل.

ومن المقرر الإعلان عن بقية أعضاء فرقة العمل يوم الاثنين.

وفي أميركا، تسبب الفيروس حتى الآن في إصابة أكثر من 10 ملايين شخص ووفاة ما لا يقل عن 243 آخرين.

ويقول مساعدون لبايدن إن المجموعة، إلى جانب بايدن وهاريس، تخطط لعقد إحاطات متلفزة متكررة حول الأزمة، موضحين أن بايدن يسعى لمنع الوباء من التفاقم “قبل توليه منصبه في 20 يناير”، بذات العقلية التي عالج بها مع الرئيس أوباما، الأزمة الاقتصادية قبل 12 عاما.

ونقلت “سي أن أن” عن مصادر مطلعة أن جهود فريق بايدن الانتقالي، خلف الكواليس، لم تقتصر على الجائحة، بل أيضا تحديد مرشحين للمناصب الوزارية يعكسون التنوع العرقي في أميركا، ومن بين هؤلاء رون كلاين لمنصب رئيس موظفي البيت الأبيض، علما بأن كلاين كان مستشارا لبايدن لفترة طويلة ورئيس موظفيه خلال السنوات الأولى لإدارة أوباما.

ويضم المجلس الاستشاري الانتقالي لبايدن عددا من الأشخاص الذين يُعتبرون من المرشحين الأوائل للمناصب الإدارية العليا، من أمثال مستشارة الأمن القومي السابقة سوزان رايس، والعمدة السابق لمدينة ساوث بيند بولاية إنديانا بيت بوتيجدج.