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فرق الإطفاء تكافح حرائق غابات في تركيا وقبرص وسط موجة حر شديدة

منذ 24 دقيقة
فرق الإطفاء تكافح حرائق غابات في تركيا

فرق الإطفاء تكافح حرائق غابات في تركيا

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كافحت فرق الإطفاء حرائق غابات في أنحاء تركيا وقبرص اليوم الخميس أتت على مساحات شاسعة من الأراضي وأجبرت سكان بلدات وقرى على الإخلاء وأودت بحياة 10 من رجال الإطفاء في وسط تركيا، وسط موجة حر شديدة بمنطقة البحر المتوسط.

واستعرت ستة حرائق غابات منفصلة على الأقل في أنحاء تركيا، وحذر وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يومقلي من أن الرياح القوية والحرارة الشديدة تسبب ظروفا خطيرة للغاية.

وقال يومقلي في وقت متأخر من أمس الأربعاء إن 10 من رجال الإطفاء لقوا حتفهم في أثناء مكافحة حريق في إقليم إسكي شهر بوسط البلاد، مضيفا أن 14 آخرين أصيبوا بجروح.

وأجلت السلطات السكان من المناطق المهددة بالحرائق، مع السماح لبعضهم بالعودة لاحقا إلى مناطق أُعلن أنها آمنة.

وفي جزيرة قبرص الواقعة في شرق البحر المتوسط، بذل رجال الإطفاء جهودا مضنية لليوم الثاني للسيطرة على حريق ضخم اجتاح قرى جبلية شمال مدينة ليماسول.

وعُثر على شخصين وقد فارقا الحياة بعد أن حوصرا في سيارتهما بسبب الحريق الذي اندلع أمس الأربعاء. ودُمرت عشرات المنازل وفر الناس من ألسنة اللهب خلال الليل.

وعلى الرغم من أن سبب الحريق لم يُعرف بعد، قالت السلطات إنها ستبحث في احتمال أن يكون متعمدا.

وبعد انحسار الحريق في وقت مبكر من اليوم الخميس، كابدت السلطات لاحتواء بؤر تأججت في منتصف النهار تقريبا بفعل قوة الريح.

وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كونستانتينوس ليتيمبيوتيس إن السلطات تركز على الاستفادة الكاملة من “جميع القوات البرية والجوية” للسيطرة على الحريق.

وأضاف “نواجه وضعا غير مسبوق”.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى العتاد الجوي من إسبانيا ومصر والأردن، قالت إسرائيل أيضا إنها سترسل مساعدات.

كما تساعد طائرات من القواعد العسكرية البريطانية بقبرص في هذه الجهود، في حين قال الاتحاد الأوروبي إنه جهز طائرتين للمساعدة في العمليات.

وعلى الرغم من أن موجات الحر وحرائق الغابات شائعة في المنطقة، فقد صار تأثيرها على حياة البشر وحجم الدمار أكثر وضوحا في السنوات القليلة الماضية بسبب تغير أنماط الطقس.

    المصدر :
  • رويترز

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